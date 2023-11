STRAŠNO NEVREME U KOMŠILUKU SRBIJE! Oluja zahvatila velike delove Bugarske, jaka kiša i sneg izazvali haos, POGINULO DVOJE LJUDI (FOTO)

U Bugarskoj su dve osobe izgubile život u oluji koja je zahvatila velike delove zemlje, tokom koje su jak vetar, kiša i sneg naneli ozbiljnu štetu i poremetili snabdevanje strujom gradova i sela, saopštili su danas zvaničnici.

Stanovnici istočne Bugarske, koja je najteže pogođena olujom, rekli su da nikada nisu doživeli takvo nevreme.

U Varni, gradu na Crnom moru, proglašeno je vandredno stanje, a zvaničnici su upozorili da oluja predstavlja rizik po stanovnike.

U tom gradu poremećeno je snabdevanje strujom, a putevi blokirani.

Policija je sinoć saopštila da je muškarac poginuo nakon što je njegov kombi udario u oboreno drvo na glavnom bulevaru u prestonici Sofiji, dok je u Varni žena stradala kada je na nju pala grana.

Bugarski meteorolozi izdali su danas upozorenja na opasno vreme za veći deo istočne Bugarske, sa udarima vetra do 125 kilometara na sat.

Očekuje se da jaka kiša pređe u sneg zbog pada temperature.

