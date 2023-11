Zemljotres pogodio Albaniju, osetio se i na KiM: Treslo se jačinom 3,3 stepena po Rihteru

Zemljotres jačine 3,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas posle podne Albaniju, preneo je sajt Evropskog mediteranskog seizmološkog zavoda (EMSC).



Potres se dogodio na dubini od 15 kilometara, dodaje EMSC, na 63 kilometara severozapadno od Tirane.

