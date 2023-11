TUĐMANOV TELOHRANITELJ NAPAO ŽENU: Drama na hipodromu u Zagrebu, izbija joj telefon iz ruku...(VIDEO)

Nekoliko vlasnika konja na zagrebačkom Hipodromu nije moglo u četvrtak da dođe do svojih grla jer nisu sklopili nove ugovore s upravom.

Enimark Ponjević za RTL, vlasnik jednog konja predsednik Hrvatskog galopskog saveza čiji su klubovi na Hipodromu, buni se protiv nove odluke gradskih vlasti o potpisivanju ugovora, međutim, korisnici tvrde da nekadašnji telohranitelj hrvatskog predsednika Franje Tuđmana godinama sprovodi teror nad njima.

- Doselio je na Hipodrom dva stranca koji žive u maloj prostoriji i brinu o njegovim konjima. Redovno napada ljude jer je konfliktan. Ljudima koji jašu zna da pusti konje na stazu, a laž je da ima samo jednog konja. Ima ih četrdesetak, ne plaća boks ni za jednog, a mi ostali plaćamo 106 evra mesečno - ispričala je jedna korisnica Hipodroma koja je zamolila za anonimnost jer Ponjević "seje strah".

Navodi i da je potpisala ugovor, uzela ključeve, a nakon toga otišla po svog konja.

Hrvatski portal Index je objavio snimak na kome se vidi kako Ponjević napada jahačicu koja ga je snimala.

- Koliko puta ljudi moraju da padnu? Jesi li ti normalna? Miči se odavde. Padaju mi ljudi dole - viče Ponjević i zamahuje šakama pri čemu mobilni kojim je korisnica Hipodroma snimala incident pada na tlo.

Vidi se da žena podiže telefon, ali bivši Tuđmanov telohranitelj ponovo zamahuje rukom i opet joj izbija mobilni iz ruke.

- Kretenušo jedna - čuje se kako govori.

Mnogi korisnici navode da imaju probleme s Ponjevićem i naglašavaju da im je drago da se problem konačno rešava.

- Toliko je dužan Hipodromu da mu mogu oduzeti sve konje u ime tih potraživanja. Sad, gde sa konjima, to je nešto drugo. Verujte, svi želimo da se taj čovek makne, jer način na koji se ponaša je neopisiv. Ne samo prema ljudima, nego i prema konjima, koji izgledaju nekako loše i moj je utisak da nisu zdravi. No, da se to lomi preko leđa svih drugih korisnika Hipodroma, to nije dobro. Znam da su neki ljudi prilično uzrujani zbog toga što nisu mogli da dođu do svojih konja. To su ljudi koji uredno plaćaju najam bokseva - rekao je je za Jutarnji čovek dobro upućen u svu problematiku.

Ponjević je naglasio da su njihovi konji zarobljeni kao i konji rekreativaca iako smatra da ne spadaju pod istu kategoriju. Navodi da su im konji gladni i žedni.

- Rekreativci ne bi smeli da budu tu jer je to sportski objekt, a ne rekreacijski. Zarobljeni su i naši radnici kojima su zabranili da izlaze i da hrane i brinu o životinjama. Sportisti ne mogu da izvode konje. Deo rekreativaca je potpisao dodatni ugovor mimo ugovornih obaveza ustanove prema sportskim savezima iz programa javnih potreba. Ne žele da nas puste dok ne potpišemo te dodatne ugovore - tvrdi Ponjević i naglašava kako je ovo talačka situacija u kojoj je kompanija koja se brine o održavanju zarobila životinje da bi ucenila sportiste da potpišu dodatni ugovor.

Ugovori koji su im ponuđeni, kako kaže, jednaki su kao za rekreativce i ne žele da ih potpiše jer se njihova delatnost na Hipodromu finansira iz programa javnih potreba u sportu.

Gradske vlasti navode da na Hipodromu godinama nije bilo reda, nije se znalo ko su vlasnici konja, a nije bilo ni dokumentacije o zdravstvenom stanju konja.

- Pojedinci su koristili situaciju da sebi osiguraju prihode i povlastice koje im ne pripadaju, a Grad Zagreb zbog pravne nesigurnosti nije mogao ulagati u razvoj Hipodroma. Višegodišnji napori da se kroz dijalog uredi pravo korišćenja bili su neuspešni. Zbog toga je bilo nužno jasno identifikovati vlasnike konja i osigurati pravnu osnovu za korišćenje infrastrukture Hipodroma. Korisnici koji žele mogu da sklope ugovore o korišćenju boksova i da nesmetano koriste Hipodrom u skladu sa zakonom - poručuju iz grada.

Autor: