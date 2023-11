Upozorenje na vrlo jaku buru u Hrvatskoj: Očekuje se mećava uz obilni sneg

Hrvatski meteorolozi su izdali crveno upozorenje za Velebitski kanal i Srednju Dalmaciju zbog jake i vrlo jake, mestimično moguće i olujne bure

Hrvatski hidrometeorološki zavod prongozira za jutro i deo prepodneva većinom oblačno s mestimičnim padavinama, kišom, u gorju snegom, a malo susnežice ili snega može pasti i u nekim nizinama. Potom prestanak padavina i smanjenje oblaka.Severoistočni vetar kojeg već ima u gorju duvaće i u nizinama, a biće većinom umeren, u višim predelima jak i vrlo jak. Na Jadranu jaka i vrlo jaka bura i severni vetar, mestimično s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, duž obale i na ostrvima između 9 i 13 °C, prenosi 24sata.hr.

U unutrašnjosti promenljivo sa sunčanim razdobljima, a uz povremeno više oblaka očekuju se lokalni pljuskovi snega. Na Jadranu će prevladavati sunčano vreme, a više oblaka uglavnom mestimično ujutro, zatim danju na otvorenom moru. U unutrašnjosti severni i severozapadni vetar, većinom slab do umeren, na istoku te u unutrašnjosti Dalmacije i jak. Na Jadranu jak i vrlo jak severni vetar i bura u slabljenju i uveče u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura vazduha od -6 do -1, na Jadranu od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od 3 do 8 u unutrašnjosti te između 8 i 12 °C duž obale i na ostrvima.

Meteorolozi su izdali crveno upozorenje, za Velebitski kanal i Srednju Dalmaciju zbog jake i vrlo jake, mestimično moguće i olujne bure, naročito prema večeri na jugu područja. Najjači udari vetra očekuju se 35-70 čvorova (65-130 km/h).

UPOZORENJE: Vreme je vrlo opasno i podrazumeva visok nivo opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebno pomorcima. Takođe, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svesni opasnosti i obratite pažnju i pratite najnovija vremenska obaveštenja. Savetujemo javnost da izbegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je verovatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o saobraćaju.

Za ostatak Dalmacije i za Istru izdato je narandžasto upozorenje, kao i za Riječku regiju, zbog tramontane i jake bure.

UTICAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vetra u kombinaciji s lokalno visokim talasima koji su se već ili će se tek generisati. Upravljanje plovilom u tim slovima zahteva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku pre početka potencijalno opasnog vetra i talasa. Verovatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o saobraćaju.

Split, Dubrovnik, Knin, Gospić i okolina su u "žutom".

Na udare olujna bura i severni vetar. Najjači udari vetra biće 65-105 km/h.

Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vetrom. Mogući su lokalizovani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

