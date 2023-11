OBJAVA ŽENE O JEZIVOJ NESREĆI IZAZVALA HAOS U CRNOJ GORI: Dete je bilo mrtvo, a teško povređenog čoveka su ZAOBIŠLI I PRODUŽILI

Svedoci teške saobraćajne nesreće u četvrtak oko 14 sati na Jadranskoj magistrali između Tivta i Budve, a u kojoj je život tragično izgubio 13-godišnji dečak, saopštili su da su ogorčeni postupanjem pripadnika Vojske Crne Gore na mestu udesa, a koji, prema njihovim tvrdnjama, nisu ukazali pomoć teško povređenom motociklisti, drugom učesniku udesa.

Iz Ministarstva odbrane odbrane odgovorili su Vijestima da su se pridržavali strogih propisa o postupanju učesnika vojne kolone prilikom pratnje štićenih ličnosti, ali da su odmah pozvali policiju koja ih je obavestila da nadležne ekipe stižu na mesto nezgode.

Žena koja stanuje u jednoj od kuća najbližih mestu nesreće, na društvenim mrežama juče je napisala da je sa komšijama odmah prišla mestu tragedije i pokušala da pomogne.

- Dečak je, nažalost, na licu mesta preminuo, a motociklista je davao znake života. U panici svi smo zvali Hitnu pomoć jer se nismo usuđivali da povređenog pomeramo. U tom trenutku iz pravca Tivta prema Budvi naišla su tri džipa Vojne policije VCG, a za njima i sanitetsko vozilo podgoričkih tablica, bez rotacije. Naočigled svih prisutnih, dok smo mi čekali na dolazak Hitne pomoći iz Kotora koju smo pozvali, oni su zaobišli teško povređenog momka koji je ležao na asftaltu i prošli dalje. I Vojska sa tri džipa i sanitetsko vozilo koje je bilo sa njima, samo su prošli, a mi smo ostali u čudu kako niko od njih nije ni pokušao da pomogne unesrećenima. Ovo je neverovatna potvrda dna kojeg smo kao društvo dotakli - objavila je na jednoj od društvenih mreža navodna svedokinja nesreće u Radanovićima.

Drugi očevidac tih dešavanja kaže da su građani bili toliko revoltirani postupkom Vojske - da je neko od njih, kada je kolona zaobilazila mesto udesa, nečim udario ili bacio kamen na vojno sanitetsko vozilo.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, reč je o posebnom sastavu VCG koji je u četvrtak poslat na zadatak u Boki Kotorskoj, gde su vojni policajci obezbeđivali, a sanitesko vozilo Vojno-medicinskog centra iz Podgorice sa lekarom i posadom bilo u medicinskom osiguranju posete jednog visokog oficira NATO i Armije SAD, koji je proteklih dana boravio u zvaničnoj poseti Crnoj Gori.

Njegova poseta u četvrtak završila je aktivnostima koje je visoki gost imao sa vojnim zvaničnicima VCG u Boki Kotorskoj, nakon čega je odleteo iz Crne Gore, helikopterom “Bell -412” Vazduhoplovstva VCG sa tivatskog Aerodroma.

Odlaskom američkog generala završio se zadatak njegovog obezbeđenja i eskorta od strane Vojne policije i sanitetske ekipe VMC-a iz Podgorice, pa su oni u koloni tri džipa i jednog ambulantnog vozila krenuli da se iz Tivta vraćaju u Podgoricu.

Međutim, prema istim informacijama, ubrzo su u Radanovićima naišli na saobraćajni udes u kojem je jedno lice poginulo a drugo, teško povređeno, još je ležalo na kolovozu, očekujuči medicinsku intervenciju od ekipe Hitne pomoći iz Kotora koja još nije stigla...

Uprkos tome što su jasno videli što se desilo, pripadnici VCG u koloni, međutim, nisu izašli da pruže pomoć, već je njihova kolona, tvrde svedoci, nakon kratkog zaustavljanja, nastavila put dalje i zaobišla unesrećenog koji je ležao na cesti.

Na pitanja zašto je tako postupljeno, iz ministarstva kojeg sada vodi ministar Dragan Krapović (Demokrate), saopštili su da su pripadnici Čete vojne policije i medicinski tim Vojno-medicinskog centra Vojske Crne Gore bili angažovani na zadatku pratnje i zaštite visokog stranog vojnog zvaničnika.

- Tokom eskorta, dolaskom u mesto Radanovići, opština Kotor, naišli su na saobraćajnu nesreću za koju nisu imali informaciju da se dogodila. Komandir grupe zadužen za obezbeđenje, pridržavajući se strogih propisa o postupanju učesnika vojne kolone prilikom pratnje štićenih ličnosti o nezaustavljanju tokom transporta, odmah je pozvao Odeljenje bezbrdnosti Kotor i upoznao ih sa saobraćajnom nezgodom, i dobio povratnu informaciju da nadležne ekipe upravo stižu na mesto nezgode. Ovim putem Ministarstvo odbrane izražava duboko žaljenje zbog izgubljenog mladog života - navodi se u odgovorima.

Jedan od sagovornika Vijesti - dugogodišnji pripadnik VCG, rekao je da se nakon tog događaja srami se da kaže da je vojnik.

- Ovo što se desilo u Radanovićima je nedopustivo i ministar odbrane mora da ispita cijeli slučaj i najoštrije kazni odgovorne za ovu sramotu - kazao je Vijestima dugogodišnji pripadnik VCG, dobro upoznat sa onim što se u četvrtak desilo sa kolonom vozila VCG u Radanovićima.

I on tvrdi da je komandant tog sastava u najmanju ruku morao da naredi posadi sanitetskog vozila VMC-a da ostane na licu mesta i pruži pomoć unesrećenima, do dolaska civilne medicinske ekipe i da je nehumano i neobjašnjivo zašto on to nije uradio.

Vijesti imaju podatke o identitetu i funkcijama koje obavljaju u VCG tri najviša oficira koja su se tada zatekla u koloni.

Jedan od njih, inače, pre 15 godina kao kapetan u tadašnjoj Brigadi za specijalne operacije, učestvovao je kao starešina u vojnom terenskom vozolu “pinzgauer” kojim je upravljao vojnik po ugovoru, u saobraćajnoj nesreći koja se desila u blizini vojnog objekta Tara.

Tada se “pinzgauer” kojim je prevožena smena straže i obavljanja kontrola vršenja stražarske dužnosti u Tarašu, sudario sa civilnim automobilom “golf 2”, pri čemu je smrtno stradao građanin koji je upravljao “golfom”.

