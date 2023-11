KRVAVI POHOD U BiH - Tomislav ubio šest osoba! Zločin počeo na autobuskom stajalištu

Jedan od najvećih zločina u BiH dogodio se 29. maja 2008. godine u zaseoku Trstje u Gornjoj Lipnici kod Tuzle, kada je Tomislav Petrović (51), u šest ujutro, hicima iz pištolja ubio šestero rođaka i komšija, a jednog teško ranio.

Krvavi pohod, koji je trajao 25 minuta, Petrović je započeo na autobuskom stajalištu, gde je pucao na autobus, da bi potom ušao u njega i teško ranio vozača Mursela Čolića, koji je preživeo. Ubio je putnike Niku i Maru Petrović i Dragicu Markanović.

Po izlasku iz autobusa ulicom je došetao do obližnje kuće u kojoj je ubio Miju i Kaju Petrović, bliske rođake i prve komšije. Sudeći prema tragovima, u dvorištu rođaka je ispalio najmanje tri hica. U susednoj kući usmrtio je Ivu Markanovića. Pištolj je punio krećući se uz seoski put, vadeći metke iz džepa.

Tomislav Petrović je, posle ubistva šestero rođaka i komšija, otišao u svoje dvorište pa se automobilom zaputio prema Srednjoj Lipnici. Vozeći velikom brzinom, dva kilometra dalje sudario se s vozilom kojim je jedan od meštana do Hitne povezao ranjenog šofera. Ni to ga nije zaustavilo, već je odjurio do Srednje Lipnice, gde je pucao u pasat vlasništvo njegovog rođaka, u nastojanju da pogodi rezervoar i tako ga zapali. Tomislav je oštetio još nekoliko parkiranih automobila. Međutim, tu je ostao bez municije, a policija ga je bez problema uhapsila. Veruje se da bi, da je uspio ponovo napuniti oružje, paljbu nastavio i na policajce.

U prvostepenom postupku Petrović je osuđen na 40 godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta uz obrazloženje da boluje od paranoidne šizofrenije pa mu je izrečena mera lečenja u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa.

Petrović je imao urednu dozvolu za pištolj CZ 7,62 milimetra, koju je dobio 2000. godine.

Ubica je preminuo u oktobru prošle godine u 60. godini izdržavajući kaznu za ovo teško krivično delo u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac.