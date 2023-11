CRNA GORA NA UDARU OLUJNOG NEVREMENA: Narednih dana obilne padavine prete da izazovu poplave, STIŽE I PRLJAVA KIŠA

Crna Gora će u petak i tokom vikenda biti pod uticajem ciklona sa severnog Jadrana, pa se očekuje veoma vetrovito vreme, povremeno sa padavinama. Na području cele Crne Gore u petak i za vikend biće oblačno, ali toplo, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode.



Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim, jugozapadnim i istočnim predelima, kao i na planinama okrenutim ka Jadranu. U ovim predelima očekuje se da padne od 100 do 200 milimetara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 250 litara, dok se u ostalim predelima Crne Gore očekuje od 30 do 70 mm, lokalno do 100 mm.

Zbog osetno toplijeg vremena, kiša će padati i na najvišim planinama, čak i iznad 2000 metara nadmorske visine, tako da će kiša naglo topiti sneg i na planinama. Zbog obilnih padavina, biće uslova za urbane poplave i bujice, uz porast reka, koje bi mogle lokalno da plave, a u porast reka ići će i naglo otapanje snega.

Očekuje se olujni jugo

Inače, širom Crne Gore biće veoma vetrovito, uz jak, na udare i olujni južni i jugoistočni vetar. Olujno jugo stvaraće višemetarske talase, koji će plaviti priobalna područja.

Zbog obilne kiše, na putevima će biti potreban ogroman oprez, jer može doći i do poplava. Jutarnja temperatura kretaće se u petak i u subotu od 6 do 12°C, na jugu do 16°C, a maksimalna dnevna od 8 do 16°C, na jugu i do 21°C. Zbog veoma izraženog južnog strujanja, osim tople vazdušne mase, sa severa Afrike stići će i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se očekuje prljava kiša.

U nedelju se očekuje jače zahlađenje, uz prodor hladnog fronta i jak severozapadni vetar, pa će kiša u severnim i centralnim predelima, ali i na planinama na jugu preći u obilniji sneg, pri čemu bi palo od 10 do 20 centimetara snega. Temperatura bi opala na 0°C, na jugu na 10°C, a u noći ka ponedeljku na severu se očekuje pad na -10°C. Postepeno smirivanje vremena očekuje se u ponedeljak.

Zbog osetno toplijeg vremena, kiša će padati i na najvišim planinama, čak i iznad 2000 metara nadmorske visine, tako da će kiša naglo topiti sneg i na planinama. Zbog obilnih padavina, biće uslova za urbane poplave i bujice, uz porast reka, koje bi mogle lokalno da plave, a u porast reka ići će i naglo otapanje snega.

Očekuje se olujni jugo

Inače, širom Crne Gore biće veoma vetrovito, uz jak, na udare i olujni južni i jugoistočni vetar. Olujno jugo stvaraće višemetarske talase, koji će plaviti priobalna područja.

Zbog obilne kiše, na putevima će biti potreban ogroman oprez, jer može doći i do poplava. Jutarnja temperatura kretaće se u petak i u subotu od 6 do 12°C, na jugu do 16°C, a maksimalna dnevna od 8 do 16°C, na jugu i do 21°C. Zbog veoma izraženog južnog strujanja, osim tople vazdušne mase, sa severa Afrike stići će i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se očekuje prljava kiša.

U nedelju se očekuje jače zahlađenje, uz prodor hladnog fronta i jak severozapadni vetar, pa će kiša u severnim i centralnim predelima, ali i na planinama na jugu preći u obilniji sneg, pri čemu bi palo od 10 do 20 centimetara snega. Temperatura bi opala na 0°C, na jugu na 10°C, a u noći ka ponedeljku na severu se očekuje pad na -10°C. Postepeno smirivanje vremena očekuje se u ponedeljak.

Autor: