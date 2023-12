EVO KAKO SU ZVEZDE SKAJA MONTIRALE DRŽAVNI UDAR! Knežević: Ovo je vrhunac! Sudija izlazi sa dokazima KUPLJENIM na Apelacionom sudu

Predsednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera koalicije Za budućnost Crne Gore Milan Knežević komentarisao je sinoć slučaj državnog udara i objavljene prepiske Vesne Medenice.

„Sećate se da smo osuđeni 9. maja na po pet godina a da je negde mesec ipo dana SDT podiglo novu naredbu o istrazi protiv 12 agenata različitih službi. Jedan od njih je Džozef Asad. Kada je došlo do promena u SDT-u jedan od tužilaca je našao pitanja i napisane odgovore za Džozefa Asada“, kazao je on.

„Asad je dao izjavu gde opisuje svoja iskustva sa Sašom Čađenovićem i ostalima. On je saopštio da je imao žestok pritisak Čađenovića i Katnića koji su tražili da kaže da poznaje Mandića i mene. Oni su njemu saopštili da ukoliko to ne prihvati da će podići crvenu Interpolovu poternicu protiv njega. On je bio uhapšen u Dubaiju ali je pušten jer se utvrdilo da je to politički montiran proces“, kaže Knežević.

Advokat Tobi Kedmen, tvrdi Knežević, koji je advokat Asada, tvrdi da su ga bivši ministar pravde Zoran Pažin i Milivoje Katnić saslušavali i da su to tražili.

„Tu su bili Andrija Mandić, Jovan Jole Vučurović, Nebojša Medojević, ja… Asad je negirao da je imao kontakte sa tim licima, zbog toga su SDT i tužilac reagovali ljutito i prijetili gonjenjem. Ovo daje Tobi Kedmen. Ova pitanja i odgovore koja je Čađenović poslao Asadu smo prosledili ali su kao dokaz odbijeni“, kazao je Knežević.

Tvrdi da imamo prepisku Medenice i Mugoše a da nije dozvoljeno nikakvo komentarisanje sudskih procesa.

„A mi imamo dokaz Saše Sinđelića koji pijan priča kako je sve lažno. Nakon presude, vidite prepisku Suzane Mugoše i Vesne Medenice gde joj se ona zahvaljuje i da joj je mnogo drago što je obavila zadatak kako treba. Znači ona se konsultuje sa njom kada mi podnosimo dokaze. Mi tražimo da se to uvrsti u spise dokaza što odbija Suzana Mugoša, advokati napuštaju suđenje, a mi ostajemo za završnicu“, kazao je on dodajući što im Medenica j* majku četničku čime je poslala jasnu poruku DF-u.

Medenica se radovala zbog potvrđene presude DF-u Predsednica Osnovnog suda sa šeficom crnogorskog pravosuđa podelila je informaciju da je potvrđena presuda koju je izrekla jednom od lidera Demokratskog fronta Milanu Kneževiću, što je ova sa radošću dočekala. “Kuma moja, evo smo opet aktuelne. Potvrđena presuda DF iz Skupštine”, poslala je Jovović 20. februara 2020. godine Medenici. “Suuuper”, odgovorila joj je ona.

U momentu kad Suzana Mugoša potvrđuje status svedoka, njoj sina zapošljavaju u Upravi policije bez psihotesta.

„Vi onda imate i prepisku kako se završavaju ocene za ćerke na UDG-ju. Sad ćerka Suzane Mugoše radi u Ministarstvu finansija a sin radi u Upravi policije preko naše grbače. Vrhunac svega je to da Suzana Mugoša izlazi i da ima dokaze da je presuda kupljena na Apelacionom sudu“, podvlači Knežević.

On se pita sprdaju li se oni sa građanima Crne Gore.

„Ko je uhapsio muža Seke Piletić posle naše oslobađajuće presude? Milivoje Katnić. Lazović i Milović uzimaju novac od Zvicera da bi se presudilo nama. Sad se bavimo posledicama“, jasan je on.

Tvrdi i da nema ništa protiv GST-a Vladimira Novovića, naročito što je kao sudija prešao u posao tužioca, ali i dodaje da je on izabrao ovaj Tužilački savet.

„U kontekstu gospodina Markovića, nije da imamo zamerke. Da sam hteo to da radim, ne bih izglasao Novovića jer je bio istražni sudija za vreme Vesne Medenice“, pojašnjava Knežević.

Autor: