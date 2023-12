'SPREMITE SE ZA KRVOPROLIĆE' Maloletnici pretili masakrom u srednjoj školi, poslali jezive poruke mejlo

Federalna policija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini identifikovala je i locirala dva maloletna lica iz Donjeg Vakufa koja su uputila pretnju da će izvršiti krvoproliće u školi.

Dva tinejdžera su na mejl adresu škole poslala pretnju da će izvršiti masakr u Mešovitoj srednjoj školi u Donjem Vakufu.

Kako prenosi Avaz, oni su u mejlu, koji su poslali na adresu škole, napisali sledeće:

"Dragi kolektive MSŠ DV,

Nadam se da ovaj mail čitate u zdravlju jer ga ubrzo nećete imati, no želim vam dati do znanja ozbiljnu pretnju koja se nadvila nad vašim jadnim malim i bednim životima. Ja sam bio učenik vaše škole i poznajem kakve ste fukare. Tako da draga moja gospodo došlo je i mojih pet minuta po naplatu stresa koje sam proživio sa vama. Jedino mi je žao učenika koji će ispaštati zbog vas. Ne želim baš da vam preporučim ignorisanje ove poruke i opasnosti koja vas sleduje. Sutra, tj. u petak 01. 12. 2023. dolazim u jutarnjim satima. Spremite se na krvoproliće želim vam sve najbolje (naravno do sutra). U potpisu: Fantom".

Potvrđeno je da su identifikovani maloletnici đaci ove škole. Za sada nije poznato koja im kazna preti za navedeni prekršaj.

