Jurić: Makedonija mora da porazmisli o uspostavljanju boljeg sistema potrage za nestalom decom! (VIDEO)

Povodom ubistva male Vanje iz Makdonije, osnivač fondacije "Tijana Jurić", Igor Jurić, rekao je za Novo jutro TV PINK, da je kao otac čija je ćerka doživela sličnu sudbinu jako potresen, kao i da je iz dana u dan pratio sve što se dešavalo u vezi sa potragom za devojčicom.

Vanja Gorčevska (14) za kojom je skoro nedelju dana tragao ceo Balkan, pronađena je mrtva u okolini Skoplja. Ona je oteta isrped ulaza u stan, u ponedeljak 27. novembra, oko 7 sati ujutru, kada je krenula u školu, a kako se ispostavilo istog dana je i ubijena. Policija je objavila da je u otmici učestvovao i njen otac.

Jurić je rekao da je kao otac čija je ćerka doživela sličnu sudbinu jako potresen, dodaje da su pratili iz dana u dan sve ono što se dešavalo u samoj potrazi za malom Vanjom.

- Ono što je mene kao čoveka koji danas vodi organizaciju koja se bavi nestalom decom, nestalim licima, posebno potreslo je to što smo dobili tu informaciju da je otac uključen u ovo - rekao je Jurić.

Dodaje da toliko želi da se ispostavi da to nije istina. Kako kaže, ne može da nađe reči ni razumevanje za takav jedan gest.

- Ako govorimo o roditelju koji izda svoje dete i prodaje na ovako jedan brutalan način, onda je to stvar koja ne samo da se ne sme oprostiti, nego mora da bude kažnjena - rekao je Jurić.

Nažalost, kaže, svedoci smo toga da postoje ljudi koji su spremni da žrtvuju i svoju decu i nemaju prepreke da dođu do neke koristi.

- Mislim da Makedonija mora da porazmisli o uspostavljanju boljeg sistema potrage za nestalom decom - rekao je Jurić.

Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika UKP-a, rekao je da se dešavalo da roditelji budu upleteni u trgovinu, ali dodaje da je ovo nešto nečuveno.

- Lično mislim da tu nije bilo planirano da se izvrši ubistvo, ali sama činjenica da ti svoje dete izlažeš takvoj opasnosti i torturi da bude kidnapovano iz koristoljublja, užasna je - rekao je Radenković.

Kako kaže, otac je angažovao kriminalce da na taj način, ugrožavajući život deteta, dođe do neke materijalne koristi.

Ivona Talevska, predsednica makedonske asocijacije novinara Skoplja, rekla je da je Sud odlučio sinoć da odredi pritvor od 48 sati za oca male Vanje, a MUP je objavio međunarodnu potrernicu prema glavnom osumnjičenim za ubistvo Ljupčetom Palevskim Palčom.

- Preostala trojica, zajedno sa ocem, su isto tako na izdržavanju mera pritvora - rekla je Talevska.

Kako kaže, zvanične informacije koje su dobili iz MUP-a imaju više nepoklapanja, dodaje da je on navodno rekao ubici za kretanje njegove ćerke od kuće do škole.

- To mora da se dobro proveri, jer je jako teško u to poverovati. Videćemo šta će se dešavati narednih dana. Do ovog trenutka nemamo nove informacije - rekla je Talevska.

