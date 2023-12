DODIK NAKON SASTANKA SA VARHELJIJEM U BRISELU: Nije sporan evropski put BiH

Evropski put BiH nije sporan za Republiku Srpsku, ali na tom putu ima mnogo izazova i mora se poštovati Ustav, rekao je predsednik Srpske i SNSD, Milorad Dodik u Briselu nakon sastanka lidera političkih stranaka iz BiH sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem.

- Mora se poštovati Ustav BiH i činjenica da EU traži prilagođavanje kroz reforme, a to je da odluke autonomno donose lokalni faktori u smislu da se opredeljuju za EU, a ne da to čine stranci bez obzira u čije i kakvo ime - rekao je Dodik nakon sastanka.

On je naglasio da s partnerima u vlasti na nivou BiH postoje ozbiljni zastoji.

- Imamo ozbiljne zastoje u dinamici. Mi smo poštovali tu dinamiku. Doneli smo pet-šest zakona i kada je došlo do Ustavnog suda BiH - tu je sve stalo. Možemo da razgovaramo. Ostao je isti problem, a to je da Apelaciono veće Suda BiH ima sedište u Banjaluci. Još nemamo saglasnost za tako nešto, ali cenim ako bi se to moglo doneti, uz zakon o sprečavanju pranja novca, to bi bio dobar podsticaj da to završimo - naglasio je Dodik.

On je istakao da su neki iz Sarajeva na sastanku govorili kako ljudi odlaze jer se priča o disoluciji BiH, ali je ukazao na to da BiH krši sopstveni Ustav i da ljudi nemaju poverenja u nju.

Milijarde podsticaja

Prema njegovim rečima, na sastanku je iskazana i volja kod ljudi iz Evropske komisije da planiraju određene podsticaje u okviru paketa za razvoj infrastrukture i projekte prilagođavanja EU standardima za zemlje Balkana od šest milijardi evra.

- Oni koji ispunjavaju kriterijume moći će da apliciraju - istakao je Dodik.

- Pogledajte ko krši Ustav masovno. Najčešće to čine stranci praveći neku BiH koja nije ustavna. Imate neke parlamentarce koji nemaju šta drugo da rade i koji su izlobirani i plaćeni, koji nešto govore. Moje pitanje evropskim parlamentarcima je - kakva je to vladavina prava i da dođe Kristijan Šmit koji nije izabran u skladu sa vladavinom prava i nameće zakone - rekao je Dodik.

