MEDOJEVIĆ O PLANIRANJU ATENTATA NA NJEGA: Znali su da imam detalje, i uvek su gledali da me drže dalje od vlasti! Javno sam iznosio IMENA, i informacije, i to im je smetalo!

Nebojša Medojević, jedan od osnivača Demokratskog fronta istakao je jutros za Novo jutro da pričam koja je ovih dana sktuelna, traje, i datira od 2007. godine. Kako kaže, niko mu od početka nije verovao da je organizovani kriminal kretao iz sveta politike.

- Svi sistemski delovi vlasti u Crnoj Gori vezivali su se za kriminal. Od tog trenitka ja čitavo vreme dobijam kvalitetne analize i provene, kako taj sistem funkcioniše, ko su ključlni igrači, koje su rute. Znam da su se mnogi pitali odakle meni informacije, ali eto, ja se time bavim 15. godina. Znali su da imam detalje, i uvek su gledali da me drže dalje od vlasti. Kada je došlo do pobede Demokratskog fronta, došlo je do promene. Nama je problem bila trans nacionalna kriminalna organizacija - rekao je Medojević.

Borili smo se protiv mafije koja je imala značke državnih organa, relao je Medojević.

- Ja sam čelne ljude demokratskog sektora dobro rešetao, videli su i na zatvorenim sednicama koliko sam ja imao informacijama. Pričao sam o narko-kartelima, davao sam imena ljudi. 2008. su planirali moju likvidaciju, plaćemo je milion evra. Sve ja to znam - priča Medojević.

Ti ljudi su uhapšeni, a optuženi su da je to bio obračun klanova, što nije bilo tačno. Kasnije se ispostavilo da je antentat buo planiran za mene, naveo je Medojević.

Advokat Predrag Savić rekao je potom, da je vršilac dužnosti direktora uprave policije Crne Gore izjavio da će uskoro biti pod lupom 30 policajaca koji su enormno bogati.

- Imamo spregu pravosuđa i ostalih sa kriminalcima. Videli smo šta se desilo sa Medwnicom, koja je 20 godina komandovala... Ovo što se od juče odmotava ponovo, govori da je taj deo policije davao logističku podršku mafijašima. Gospodin Medojević i vlast avgustovske opozciije 2020. godine, preživeli su Božijim čudom. Nije ni čudo što je Kriviokapić bio vernik... Ova sprega mafije, policije, pravosuđa, plaćenih ubica je bila toliko jaka, da mislim da je ideja da nekog poslanika ubiju, trajala sve vreme. Mislim da je jedan deo međunarodnih faktora shvatio šta se dešava u Crnoj Gori, pa su okrenuli leđa Milu Đukanoviću - dodao je Savić.

Otkriveno je kako su kupovani izbori u Tivtu, kako su se dobijali krediti, kako su se dobijale subvencije, studentski krediti, rešavanje komunalnih problema, rekao je Savić potom.

