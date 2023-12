Stefanu Dimkovskom, osumnjičenom da je pomagao Ljupču Palevskom-Palčo, koji ga je iz Beograda preko Bugarske prevozio u Tursku, posle ubistva Vanje Gorčevski (Đorđevski) i Pančeta Žežovskog iz Velesa, produžen je pritvor, saznaje „Skoplje1” iz sudskih izvora.

Sudija Krivičnog suda smatra da može pobeći tokom istrage, ali i uticati na svedoke i lica koja imaju saznanja.

Pre ulaska u sud, Dimkovski je rekao da se u ovom slučaju ne oseća krivim. Na pitanje da li bi ponovo vozio Palča kao i ranije, dodao je: „Odvezao sam ga u bolnicu”.

Privatni detektiv Braca Zdravković kaže da je čitav događaj šokantan. Dvoje ljudi je, kaže, ubijeno na najmonstruozniji način.

- To je toliko konfuzno od damog početka. Sada sa sigurnošću samo znamo da je dvoje ubijeno i da ke egzekutor isti koji je sada u pritvoru u Turskoj. E sada, ono najmorbidnije u celoj priči je to da je to organizovao sa dugogosišnjim prijateljem Aleksandrom koji je otac devojčice. Ljupčo je decenijski prijatelj porodice. On je sa Vanjinim dedom, Valčom, bavio se raznim biznisima. U jednom trenutku je rešio da pored poslova koje ima, počne da radi i gradnju, i angažuje Palču. Oni su to radili posle, to je priča od devedesetih - rekao je Zdravković.

Vanjin deda je ćerki kupio stan, gde je živela sa bivšim mužem. Imao je gomilu apartmana, koje je prepisao unukama, priča Zdravković, dodajući da postoji šansa da je i to jedan od motiva.

- Ne radi se o klasičnoj otmici. Znamo kako se nalaze štek stanovi, gde će biti primopredaja, naplata. Svaka otmica je vezana za novac. Imamo otmicu u Srbiji, koja je prijavljena posle 12, 5 minuta. Dete nije ubijeno. Krucijalno pitanje je zašto je ubijena, možda je u pitanju osveta? Neraščišćeni računi između dede i Palče? Oni su zaradili milione... - kaže Zdravković.

Forenzičar Nenad Šipka kaže da je prisutna medijska hajka koja se digla u regionu.

- Zanima me kako će izgledati suđenje. Gledao sam njihov krivični zakonik. Kazna za otmicu je 3 godine, a ako je došlo do smrti, najmanja kazna je 4, a najveća 20 godina zatvora. Postavlja se pitanje, da li će tužilaštvo uspeti da dokaže da je otac imao umišljaj, i ko je izvršio likvidaciju - rekao je potom.

Ako se dete ugušilo u vreći, tu nema govora o ubistvu... Jer pucanje u mrtvo telo se ne računa kao ubistvo, objašnjava Šipka, ponovo navodeći da će biti teško dokazati sve.

