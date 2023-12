ODREĐEN PRITVOR VOZAČU KOJI JE VANJINOG UBICU PREVEZAO IZ BEOGRADA U TURSKU! Stefan Dimkovksi dobio krivičnu prijavu!

Vozač koji je Ljupča Palevskog prevezao iz Beograda u Tursku dobio je krivičnu prijavu i produžen mu je pritvor na 30 dana zbog slučaja dvostrukog ubistva 14-godišnje Vanje Đorđevske i Pančeta Žežovskog iz Velesa.

U severnomakedonskom MUP-u kažu da postoje osnovi sumnje da je Stefan Dimkovski izvršio krivično delo pomaganje u zločinu.

On se sumnjiči da je od 1. do 3. decembra, kako bi pomogao Palevskom da pobegne i sakrije se od vlasti, od 1. do 3. decembra "lend roverom" strumičkih registarskih oznaka, u vlasništvu strumičke firme, odvezao Palevskog iz Beograda i odvezao ga u Tursku.

Vozač, koji je završio u pritvoru, negira krivicu u tom slučaju.

Palevski se sumnjiči da je organizator otmice i ubica Vanje Đorčevske, za kojom se tragalo nedelju dana, kao i Palčea Žežovskog, čijim je automobilom ona oteta.

Skopsko javno tužilaštvo zatražilo je pritvor od 30 dana za Stefana Dimkovskog po krivičnoj prijavi MUP-a, a Krivični sud u Skoplju prihvatio je zahtev tužilaštva za određivanje pritvora od 30 dana za lice koje je prevozilo Ljupča Palevskog-Palče, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, sve je počelo 27. novembra u Skoplju kada je majka Vanje Đorčevski prijavila nestanak ćerke koja je krenula u školu, ali nije do nje i stigla. Makedonska policija tragala je skoro nedelju dana, kada su pretraživani napušteni objekti i manastiri, korito reke Vardar, pregledano je na stotine sati snimaka sa nadzornih kamera.

Policija je u predgrađu Skoplja u nedelju pronašla zakopano Vanjino telo, a nešto dalje kod Velesa i ubijenog frizera Žežovskog.

Veoma brzo saopšteno je da su tri osobe uhapšene, da je ubica i vođa Ljupčo Palevski Palčo, poznat i kao kontroverzni desničarski političar, koji je označen kao glavni osumnjičeni za otmicu i ubistvo Vanje, a uhapšen je u Turskoj.

Policija je objavila i najšokantniju informaciju da je u zločin bio uključen i Vanjin otac koji je takođe uhapšen, pod optužbom da je tipovao ćerku.

Inače, Ljupčo Palevski, lokalni ultradesničarki političar, je i, kako makedonski mediji pišu, bivši građevinski mogul, bivši predsednik gradske organizacije SDSM u Skoplju, vlasnik nedeljnika Start, politički aktivista, autor podkasta i osnivač stranke Pravo.

Palevski je uhapšen po međunarodnoj poternici za istragu krivičnih dela kidnapovanja i ubistva po nalogu javnog tužilaštva u Skoplju i gotovo je sigurno da će teško izaći iz zatvora. Za svih pet osoba osumnjičenih za otmicu i ubistvo Vanje Đorđevske (14) Krivični sud u Skoplju odredio je pritvor od 30 dana.

