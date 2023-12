Ubicu iz Skoplja uporedili sa Hanibalom! Ubio Vanju i Pančea, pa sutradan gostovao u podkastu - ovo mu nisu prvi zločini?

Poznati novinar makedonskog lista izneo je svoje viđenje ponašanja osumnjičenog ubice Ljupča Palevskog

Novinar makedonskog lista "Večer" Dragan Pavlović Latas, gostujući na jednoj televiziji komenatrisao ponašanje Ljupče Palevskog Palče nakon ubistva frizera Panče Žeževskog i devojčice Vanje i uporedio ga sa Hanibalom Lektorom, likom manijakalnog ubice iz filma " Kad jaganjci utihnu".

Poznati novinar izneo je svoje viđenje ponašanja osumnjičenog ubice Ljupča Palevskog i tvrdi da mu ovo nisu prva ubistva, ili da je on poremećen kao Hanibal Lektor.

- Gledao sam Palča u satima i danima neposredno pre ubistva, prvog ubistva, vremena do drugog ubistva i posle drugog ubistva. On je ubio čoveka u Velesu, pa je tri, četiri dana normalno živeo u Skoplju. Drugi dan ima emisiju na svom podkastu, a onda ubija devojčicu i beži u Srbiju. Dolazimo do zaključka, video sam ljude koji su ratovali 10 godina, ljude poremećenog uma od rata i ubistava, ali nikada nisam video takvu koncentraciju, tako zlu kontrolu. Tako poremećen um kojim ne upravljaju emocije, kao kod Palča, video sam samo u liku Hanibala Lektera u filmu "Kad jaganjci utihnu" - rekao je Latas.

Na osnovu ovoga može se, kako tvrdi Latas, reći i da ovo najverovatnije nisu prva ubistva koje je Ljupčo Palevski izvršio, jer čovek koji prvi put ubije ne može tako da reaguje i ponaša se.

- Prvo ubistvo čoveka, ako je prvo, ne može da reaguje i da se tako ponaša, ne može. Samo želim da dva iskusna tužioca i dva iskusna policajca istraže ova dva ubistva, ali i prošlost jer verujem da je on i ranije ubijao - tvrdi Dragan Pavlović Latas.

Podsetimo, Vanja (14) je nestala 27. novembar, a samo nekoliko dana pronađena je mrtva, zajedno sa Pančeom.

Četvorica osumnjičenih za ubistvo maloletnice, uključujući oca devojčice, nalaze se u istražnom zatvoru u Šuto Orizari.

Trojica privedenih su priznali krivično delo, a Vanjin otac Aleksandar Đorđevski negirao umešanost u ubistvo i otmicu sopstvene ćerke.

