PALČA SVE VREME OBAVEŠTAVALI O ISTRAZI U MAKEDONIJI! Zašto je osumnjičeni za UBISTVO putovao do Turske 3 dana umesto 20 sati?

Dugačak je put koji prelazi Ljupčo Palevski-Palčo od Skoplja do turskog Balikesira. Počinje kada on nije ni osumnjičen, završava se međunarodnom poternicom i njegovim hapšenjem - ispresecan boravcima na nekoliko mesta, kontaktiranjem, organizovanjem.

Otišao je, predomislio se, vratio se. To pokazuje njegova putanja kretanja do koje je portal Skopje1 stiglo. Da je bio rešen da iz Beograda stigne do Balikesira, bez pauza, ali uz kraća zaustavljanja na mestima gde je boravio, to bi učinio za oko 20 sati. Ali u stvari, put mu je trajao tri dana.

„Skopje1” je došao do nezvanične informacije da je Palčo tačno znao šta se dešava sa istragom u Makedoniji posle prvih hapšenja MUP-a, i pre nego što je javnost saznala. Ali ne pre toga. Ministar Oliver Spasovski je već potvrdio da je imao kontakt sa ljudima u Makedoniji, a „Skoplje1” saznaje da je reč o ljudima koji su bili članovi njegove stranke „Desna”.

Portal je do putanje kretanja Palevskog došlo preko izvora u institucijama, ali i korišćenjem podataka koje su objavili MUP i Tužilaštvo. Ministarstvo unutrašnjih poslova je 27. novembra, na dan nestanka Vanje Đorđevske, pronašlo zapaljen automobil Panče Žežovskog, ali ne i nestalog Velešana.

Javnost je saznala za zapaljeni „sitroen” kojim je, prema istrazi, Vanja kidnapovana 29. novembra. U trenucima kada Palčo kreće u bekstvo, on nema status osumnjičenog, što je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski.

U četvrtak 30. novembra, tokom samita OEBS-a, Palevski-Palco napušta Makedoniju. Kontaktirao je svog advokata da ga odveze u Beograd. Rekao mu je da je to zbog lekarskih pregleda. Ali i tada je planirao da je sledeća moguća destinacija Turska, pa mu je, prema rečima advokata koji je dao izjavu za medije, isto najavio i njemu. Advokat se vraća, Palčo ostaje u hotelu. Noćenje u Beogradu.

Sutradan (1. decembar, petak), dok još traje potraga za Vanjom Đorđevskom u Makedoniji, organizuje novu logistiku za transport, pa poziva osumnjičenog Stefana Dimkovskog, koji se nalazi u pritvoru pod sumnjom da je pomogao Palevskom da pobegne. Dimkovski odlazi za Beograd i dolazi po Palevskog. Prvo idu u Niš, a odatle u Bugarsku. Prolaze pored Sofije, zatim Plovdiva i Haskova i stižu do granice „Kapi Kule”.

„Odveo sam ga u bolnicu”, rekao je Dimkovski za „Skoplje1” kratko tokom sprovođenja do Krivičnog suda, gde mu je određen pritvor.

U subotu (2. decembra), dan pre nego što su Tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštili da je Vanja pronađena ubijena, Palevski se nalazi u Turskoj. I u ovoj zemlji je imao logistiku, razgovarao i organizovao.

Makedonija je, kao i ceo Balkan, bila u šoku kada je u nedelju (3. decembra) kao bomba odjeknula vest da je Vanja pronađena mrtva i da je glavni osumnjičeni Ljupčo Palevski-Palčo. Zajedničko saopštenje MUP-a i Tužilaštva objavljeno je uveče, ali izvori „Skopja1” tvrde da je Palevski već tokom dana znao da je osumnjičen jer su mu uhapšeni članovi stranke, za šta ima izvorne informacije. .

U ponedeljak (4. decembra) održava se konferencija za novinare Spasovskog i Bubevskog na kojoj se prenosi informacija da Palevski nije samo osumnjičen, već je policija otkrila da je on planer i izvršilac dva ubistva. On, pak, prema operativnim informacijama MUP-a preko njihovog izvora, ovu vest dobija u Balikesiru u Turskoj. Njena putanja kretanja je poznata sve vreme. Istog dana, uveče, za njim se raspisuje međunarodna poternica.



Poslednji dan slobode za Palevskog je 5. decembar (utorak). Krivična prijava, na više od 100 stranica, je od MUP-a do Tužilaštva. Palevski je praćen, otkriveno je da je putovao sam autoputem, za šta je ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski istakao da se radi o pokušaju simulacije da napušta Balikesir.

U tu svrhu je, kako je saopštio MUP, angažovao taksistu i otišao, pretvarajući se da ide u Istanbul. Ali, prema istrazi, to nije bila namera - već da se osigura da ga ne prate i da neće biti uhvaćen. Kasnije tog dana primećen je kako hoda autoputem. Ovde je i uhapšen.

Palevski je u ekstradicionom pritvoru. Makedonija je ekspresno pripremila dokumente za traženje njegovog izručenja. Ministarstvo pravde je u jednom danu prevelo preko 100 stranica dokumenata, uključujući i krivičnu prijavu MUP-a sa svim dokazima dostavljenim Tužilaštvu. Očekuje se da već sutra slučaj preuzmu turske vlasti i da se po njemu postupi.

Autor: