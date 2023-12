KLUPKO SE ODMOTAVA! Zašto je UBIJENA VANJA: Pominju se kockarski dugovi, ali i otimačina oko nasledstva

Otkako je policija Severne Makedonije izrazila sumnju da je Vanja G. (14) oteta, pa ubijena zbog iznude novca, naširoko se spekuliše o porodičnim odnosima, imajući u vidu da je Vanjin otac Aleksandar u pritvoru zbog sumnje da je učestvovao u otmici ćerke.

On je otmičarima odavao kretanje tinejdžerke da bi iznudio novac od njene majke Zorice. Policija kaže da je potencijalni motiv činjenica da je Zorica nedavno prodala stan, a u sve je upletena nit prošlosti - Vanjin imućni deda, koji je poznat javnosti u Severnoj Makedoniji.

Vanja je oteta 27. novembra, a policija sumnja da je istog dana, samo ti sata nakon otmice ubijena. Otela je grupa na čelu sa Ljupčom Palevskim Palčom.

Oni su navodno želeli da iznude novac od tinejdžerkine majke, a u sve je upleten njen otac Aleksandar. On je odavao otmičarima informacije o Vanjinom kretanju, a kako se sumnja, želeo je deo novca svoje bivše supruge Zorice.

Kobni 27. novembar

Zasad je nepoznato zašto otmičari nisu tražili otkup Vanjinoj majci, već su je ubili posle tri sata. Pretpostavlja se da su se uplašili da im je policija na tragu.

Sada je Palevski uhapšen u Turskoj, gde se skrivao nakon ubistva, čeka se njegovo izručenje Severnoj Makedoniji. Ostali pripadnici njegove grupe su u pritvoru i priznali su učešće u zločinu. Vanjin otac Aleksandar je negirao umešanost u otmicu ćerke.

Očev motiv

Sa pravom je Zapadni Balkan šokiran što je otac učestvovao u otmici ćerke zbog novca. Da tu ima još nečega sem jednog prodatog stana, prvo je za Jutarnji list sugerisao jedan novinar iz Severne Makedonije.

„Svega tu ima u vezi oca, koji nikako, kako znamo, nije bio pozitivan lik u njihovom životu. On i Vanjina majka su bili razvedeni, Vanjin deda je negde tamo 2002. godine bio direktor carine i imućan čovek, a sve to je nasledila Vanjina majka. Njemu je, govore, u interesu bio novac. Kako su znali tačno vreme kad Vanja ide u školu? Ovi koje su uhapsili kažu da im je on to rekao. Pretpostavka je da nije znao da će Vanja biti sama pa se sumnja da je namera bila oteti obe devojčice. Dakle, ovde svi sumnjaju u očeve materijalne motive usmerene prema bivšoj supruzi. Nije jasno zašto su devojčicu i ubili ako su nameravali da ucenjuju majku. Biće da je nešto pošlo po zlu. Jako, jako pošlo po zlu kad je ubijena devojčica od tek 14 godina“, rekao je za Jutarnji jedan makedonski novinar koji se inače bavi crnom hronikom.

Bogatstvo porodice

Kristijan Landov, novinar iz Severne Makedonije, rekao je da je Aleksandar poznat kao „problematična osoba“.

„Vanjin otac se sumnjiči da je otkrio ubici kako, gde i kuda če se kretati Vanja tog dana. Zato je ubica sve tačno isplanirao. Otac Aleksandar je prema kazivanju onih koji ga znaju bio problematična osoba, kockar i narkoman. A potiče iz bogate skopske porodice, otac mu je bio direktor fime i radio je u Poljskoj. Njegova bezosećajnost je šokirala javnost, kad je podigao dva palca gore novinarima kad su ga sprovodili u sudu“, kaže Landov za beogradske medije.

Prema rečima sagovornika medija, policija sumnja da je on dugovao novac zbog kockanja, dok je Vanjina majka prodala dva stana. Takođe, potvrđuje da je Vanjin deda po majci bio ugledna i imućna ličnost u Skoplju.

„Vanjin deda po majci i cela ta porodica su bili ugledna i bogata porodica. Vanjin deda Vangel, po kome je dobila i ime bio je direktor carine, a baka iz poznate vlaške porodice. Vanjina mama je sa dve ćerke živela u stanu zgrade koju je gradio Palevski, zato je sve bilo precizno isplanirano oko njenog kidnapovanja. Sudska medicina je završila obdukciju i prema prvim saznanjima, ubijena je pištoljem od strane Palevskog. Nema oficijalnih informacija da li su otmičari tražili novac, to će istraga pokazati. Veoma je čudna izjava majke koja je rekla da otac ima časne poslove i da su u dobrim odnosima“, kaže Landov.

Kako je i sam novinar istakao, Vanjina obdukcija je gotova i očekuje se da će njeni rezultati pokazati kako je tinejdžerka ubijena, dok se s klupko oko umešanost oca i odnosa u Vanjinoj porodici svaki dan raspliće.