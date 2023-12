Politikolog prof. dr Vladimir Pavićević kaže za Pink da popis u Crnoj Gori za sada izgleda normalno, da je kod ispitivača postojala obuka, i da se postavljaju normalna pitanja, kako to na svakom popisu izgleda.

Pavićević je potom govorio kako je izgledao popis, iz njegovog ličnog iskustva.

- Imaju dve osobe. Jedna osoba nosi sitni registrator, druga obrasce gde se unose odgovori. Kada se završi sa spratovima, imaju tri pitanja na koja ne mora da se odgovori. Nacionalna pripadnost, veroispovest i jezik kojim se govorim. Ja sam dao odgovore, srpska pripadnost, veroispovest pravoslavna, a jezik srpski. Prvo, taj popis će do kraja da teče glatko, do 18. decembra. Tu za sada nema žalbi i prizužbi, ali će posle da se žale, znamo unapred - rekao je on.

Crna Gora je nakon 30. avgusta postala slobodna zemlja, i to je najveća vrednost, naveo je Pavićević.

- Milo više nema nikakvu moć, ne može da vedri i da oblači. Zakazali su izbor za predsednika DPS-a. Videćemo kako će to da teče, pošto je Milo rekao da neće da se angažuje - kaže on.

Kada biste vi sad otišli u Crnu Goru, videli ste da nema nijednog čoveka koji ima osećaj pritiska ili straha, država se oslobodila, kaže Pavićević.

- Veliki broj ljudi reći će da govore srpskim jezikom, to je dominantno - dodao je Pavićević.

Kako kaže, kada se poredi autoritet SPC u Crnoj Gori i drugih institucija, ona je neuporedivo dobra i bolja od ostalih.

- Mitropolit Joanikije je rekao da SPC neće da se meša u politiku. Ona šalje vernicima poruke da je tu. Crkva više nije u Milovom posedu, ona je sada jaka i snažna. Imala je fazu kada je bilo loše, ali sada je snažna, i tu za svoje vernike - dodao je Pavićević.

- Spajić je formirao vladu, on je indeferentan, zanimaju ga pare... DPS je to osetio, hajde da preko njega i oni pokušaju da mu se priključe. Spajić vodi vladu a ovi Milovi su sateliti. Oni su nekada sami pravili satelitske stranke, a sada su oni postali satelit u pokušaju - kaže Pavićević.

