TUŽILAC OTKRIO NOVE DETALJE O UBISTVIMA MALE VANJE I PANČA: Dokazi govore istim jezikom kao i osumnjičeni

Obdukcija je završena, ali iz tužilaštva ne potvrđuju da li su prikupljeni nalazi Sudske medicine za dvostruko ubistvo Vanje Gorčevske i Pančea Žežovskog, javlja TV "Telma".

Jedan od glavnih materijalnih dokaza, uz ostale činjenice koje će proizaći iz dokaznog materijala, biće naveden u optužnici.

U skopskom tužilaštvu kažu da je "pod lupom" sve što može da otkrije odgovore na monstruozni čin.

"Uobičajeno, materijalni dokazi se ispituju i to mogu samo da vam kažem. Materijalni dokazi govore istim jezikom kao i osumnjičeni. To je to", kaže tužilac Bubevski.

Sada su turske vlasti na potezu da odgovore na zahtev za izručenje Ljupča Palevskog, koga je tužilaštvo nazvalo kreatorom, planerom, glavnim koordinatorom i direktnim izvršiocem jezivih ubistava.

Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je u intervjuu za MRT rekao da razmišlja da pošalje poruku turskom predsedniku Tajipu Redžepu Erdoganu, kako bi ekstradicija išla brže.

Profesorka prava i bivša ministarka pravde Renata Deskoska ne očekuje probleme u procesu isporučivanja prvoosumnjičenog.

"Nikada nisam čula da smo imali problem sa Turskom, ali je ipak dobro proveriti u Ministarstvu pravde. Mislim da za ovako teška krivična dela ne bi trebalo da postoje uslovi, već da se osumnjičeni preda. Uvek smo imali korektne odnose sa Turskom u procesu ekstradicije i ne očekujem da će se nešto drugo desiti u ovom slučaju", kaže dr Renata Treneska-Deskoska, univerzitetski profesor i bivša ministarka pravde.

Sistem "Bezbednog grada" je odigrao ulogu u rasvetljavanju ubistava, biće i dodatno unapređen, otkrio je ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski tokom današnje posete Štipu.

Biće uključeni veliki gradovi, a biće postavljene i kamere na autoputevima širom zemlje.

"Ideja je da se širi i treba da se širi, pre svega u velikim gradovima gde imamo veću frekvenciju ljudič. Štip je jedan od tih gradova, iako moramo reći da je istok, područje ŠĆtipa, prilično mirno i stabilno. Međutim, gde god imamo video nadzor, bezbednosna situacija se popravlja i to mnogo pomaže u otkrivanju aktivnosti javne bezbednosti. Ovaj projekat će se i dalje širiti u cilju postizanja većeg stepena bezbednosti", rekao je Spasovski.

Zahtev za izručenje Palevskog poslat je brzom poštom Ministarstvu pravde Turske i u skeniranoj verziji Interpolu, nakon što su svi dokumenti ekspresno prevedeni na turski jezik.

