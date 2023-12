IZ GRADA NEGIRAJU DA JE SULEJMANOVIĆ UKOPAN NA PODRUČJU GRADAČCA! Oglasio se gradonačelnik sa ŠOKANTNIM informacijama

Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić demantovao je navode da je trostruki ubica Nermin Sulejmanović ukopan na području Grada Gradačca.

"Nermin Sulejmanović jeste ukopan, ali Grad Gradačac nije izdao nikakvo odobrenje, niti je snosio troškove ukopa, a niti je ukopan na području Grada Gradačca. Ukop su organizovali članovi uže porodice" kazao je Dervišagić za Avaz, prenosi Blic.

Iz Grada Gradačca su u demantiju naveli da je informacija neutemeljena, ali nisu hteli, kao ni gradonačelnik, otkriti lokaciju ukopa ubice, prenosi Srpskainfo.

Stiric preuzeo telo

Podsećamo, kako su ranije federalni mediji objavili stric Nermina Sulejmanovića preuzeo je telo ubice koji je pre četiri meseca šokirao region brutalnim trostrukim ubistvom nevenčane supruge sa kojom je imao dete i još dve osobe.

Telo trostrukog ubice iz Gradačca Nermina Sulejmanovića odneli su članovi porodice, potvrđeno je za Avaz.

"Firma iz Gradačca je došla, sa njima je bio Sulejmanovićev stric, platili su troškove i odneli telo" rekao je Faruk Latifović, direktor Komemorativnog centra.

Prema informacijama Avaza, stričevi su ga navodno ukopali negde u Gradačcu.

Podsećamo, telo je bilo u hladnjači četiri meseca.

Krvavi pir

Sulejmanović (35) ubio je tri osobe i isto toliko ranio. Monstrum je ubistvo nevenčane supruge Nizame Hećimović prenosio uživo na Instagramu.

Sulejmanović je rano ujutro krvnički pretukao suprugu, a zatim joj pucao u glavu iz pištolja u prenosu uživo. Svoju ćerku, koja je još beba, ostavio je uplakanu u lokvi majčine krvi, a zatim seo u automobil. Nešto kasnije se ponovo javio u drugom uključenju uživo na Instagramu.

"Žena je trebalo samo da shvati ozbiljnost i to je to. Ubio sam još dva dušmana. I to je to. Beba je na sigurnom. Ubio sam još dva dušmana, oca i sina, Bog zna kako su mi samo naleteli" rekao je Sulejmanović

Sulejmanović je ubio turske državljanine Ondera i njegovog sina Denisa Đengiza. Ranjeni su Džengizova žena Harisa, Nizamin brat Nedim Pamuković i policajac Husein Kotorić.

