HEROJ! POTEZ DOKTORA NENADA ODUŠEVIO JAVNOST! Pre nego što je operisao baku (91) dao joj krv

Hipokratova zakletva postavila je temelj lekarskoj etici. A ako je prate i oni mnogo važniji, temelji ljudskosti, onda je lekar, osim kao profesionalac, omiljen i kao čovek. Doktor Nenad Šaponjić iz Bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu, u odnosu lekar - pacijent, pomera granice.

Prijem pacijenta s prelomom nadlaktne i butne kosti zahtevao je hitnu operaciju koja iziskuje i dovoljne količine krvi za intervenciju. S obzirom da se nije moglo čekati, doktor je pre operacije izvršio još i jednu humanu misiju. Dao je dozu krvi za svog pacijenta, 91-godišnju baku.

- Ja sam se razmišljao, pacijent je pacijent, koliko godina da ima. Kada je rodbina došla i rekla da ne može stići da sakupi krv, ja kao dobrovoljni davac sam dao krv, zašto da ne? - kaže doktor.

Od sad imam još jednog unuka, ponosno, sa suzom u oku, pohvali se Dragica Bašević, starica kojoj je doktor Šaponjić osim telo okrepio i srce.

- Hvala Bogu da sam ga rodila, tako ga poštujem, svaka mu čast, to je malo toga, svaka njemu čast, eto ti - kaže baka.

Za human gest i bakin oporavak brzo se pročulo, pa su i pacijenti formirali svoju listu čekanja.

- Kad je babu osvežio od 91-godinu, onda bi trebala i ja dobiti od 70-godina bar pola doze. Ja sam to njima i porodici, juče i ovim sestrama rekla, ali to je malo i šala, ali ima tu i ozbilje, ljudina i po. Nije to baš mala šala, dati pacijentu u vreme operacije od 90-godina krv. To je velika, velika humanost, veliki čovek. Nije veliki nego najveći - kaže pacijentkinja.

Autor: