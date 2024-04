'DOBRO JE PROTRESLO' - Novi zemljotres pogodio Bosnu i Hercegovinu

Kako javlja Hidrometeorološki zavod Republike Srpske, novi zemljotres zabelžen je sinoć, 14. aprila na području Bosne i Hercegovine.

Kako navode, podrhtavanje tla je zabeleženo u 20:52 sati, a iznosio je 2,6 stepeni po Ritheru.

Еpicentar je bio u okolini Mostara.

"Osetio se u Širokom Brijegu", "Dobro je protreslo", "Kratak, ali snažan", "Mostar više tutanj, ko da kamion prolazi", samo su neki od komentara na ЕMSC.

