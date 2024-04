Održan veliki narodni miting u Banjaluci: Brnabić 'Važno je da se držimo zajedno', Dodik 'Ubijene Srbe niko ne primećuje'

Na Trgu Krajine u Banjaluci večeras je počeo veliki narodni miting "Srpska te zove".

Sa ovog mitinga će jasno biti poručeno da Republiku Srpsku i srpski narod niko ne može i neće poniziti, ma gde i kakve odluke donosili.

Povod za okupljanje je rezolucija o Srebrenici o kojoj će se raspravljati u maju u Generalnoj skupštini UN.

Skup je otvorio Branimir Kojić inicijatora predsednik odbora republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

- Slobodarski sprski narod se danas okupio kako bi podiga oglas protiv nepravde, protiv pritisaka protiv nametanja. Očigledno je da smo bili u zabludi skoro tri decenije da živimo u miru ali shvatili smo da rat nije još uvek završen. Samo što su puške prestale da pucaju ali nas svakodnevno već 30 godina ubijaju- rekao je Kojić.

Na mitingu se obratio i Nedeljko Čubrilović.

- Vaše prisustvo na ovom mitingu govori o velikoj podršci rukovodstvu Republike Srpske. Mi nismo ovde da podržavamo ni jednog pojedinca ni jednog poslanika ni jednu vladu mismo ovde podrška Republici Srpskoj. Ono što se priprema srpskom narodu kropz nekakvu rezoluciju nema neko pravn o dejstvo ali će nam ostaviti sve loše. Živeće ovaj narod i pose ovih teških trenutaka.

Predsednik Narodne partije Srpske Darko Banjski pozdravio je prisuten tradicionalnoim srpskim pozdravom 'Pomaže bog'.

- Okupili smo se da govorimo o počinjenim zločinima koji su počinjeni protiv nas, okupili smo se da podignemo glas protiv onoga što se dešava u Ujedinjenim nacijama. Hoće da čitav jedan narod, slobodarski ponosni i junački narod, koji je kroz vekove donosio slobodu sebi i drugima, koji je kroz vekove stradao i borio se protiv fašizma i nacizma proglase genocidnim narodom, a njegovu republiku genocidnom i da daju epitet našim pokoljenjima zato mi dans iz Banjaluke podižemo glas - rekao je Banjski.

Na mitingu je govorio i predsednik Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokić on jereka da je ovaj miting odlučan i snažni glas protiv jedne velike nepravde.

- Žele da ponište sve srpske tokove istorije u kojima je srpki narod bio na strani slobode i pravde koji se borio i izborio uvek za slobodu i pravdu i u prvom i u drugom svetskom ratu, žrtvovani su naši preci da bi imali slobodu. Danas sve to velike moćne sile koje širom sveta promovišu nepravdu žele da i srpski narod gurnu u nepravdu i da ga proglase genocidnim. Zato smo ovde danas zajedno u ovom jedinstvenom skupu koga čini narod Republike Srpske i Srbije - naveo je Đokić.

Milica Đurđević Stamenkovski obratila se prisutnima na mitingu.

- Ovaj trg Krajina nije večeras samo glavni gradski trg, večeras je ovaj trg centralni trg celog srpskog naroda jer smo se sabrali na ovom mestu iz čitave Srbije iz čitave Republike Srpske da pošaljemo poruku naše sabornosti naše sloge i našeg jedinstva - rekla je Stamenkovski.

Ona je podsetila na stradanja srpskog naroda kroz istoriju i rekla kakvi bi smo mi bili Srbi da nismo uz Republiku Srpsku kada je najteže.

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske i lidera Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da mi znamo da cenimo tuđe suze i da znamo kolika je odgovornost na nama ona koju nam vi svojom podrškom i brojem dajete .

- Svi koji su za mir i svi koji vole i cene tuđu decu i žele da živimo u miru su dobrodošli i Republika Srpska im je vrata otvorila i oni su sa nama. Ali niste dobrodošli ako želite da Republiku Srpsku zovete genocidnim narodom i da je ukidate a naciste nagrađujete i treba da znate braćo i sestre isto što smo vam rekli kada smo Republiku Srpsku stvarali u našem srcu nema mržnje mi nikoga ne osvajam i nikome nepretimo ali u našem srcu nema ni straha ničega se i nikoga ne bojimo -rekao je Stevandić.

Prisutnima se obratila i Ana Brnabić predsednica Narodne skupštine Srbije.

- Danas bez obzira na sve izazove i nedaće sa kojima se zajedno suočavamo važno je da se držimo zajedno i da se pomažemo i da smo uvek u našem nacionalnom biću jedno - rekla je Brnabić.

Ona je poručila da je Srbija za poštovanje Dejtosnkog sporazuma.

- Danas su u Srbiji na vlasti ljudi koji će uvek, uvek biti uz Srpsku i uz naš narod. I što bude teže to ćemo mi biti bliži. Ako pogledate u prošlost m ismo jedini u regioni koji su preko naših najviših zvaničnika iskazali žaljenje prema žrtvamo drugih naroda na Balkanu. Naš predsednik Srbije tada kao predsednik vlade Aleksandar Vučić otišao je u Srebrenicu da položi cvet i da pokaže pijetet a tamo je mučki napadnut . Niko ko je to organizova nije odgovarao i niko iz inostranstva nije pita kako je to moguće da se to nešto desi - rekla je Brnabić.

Ona jedodala da su godinama stvarani narativi da su Srbi odgovorni za sve, ali kad se Srbi drznu da iznesu svoje mišlljenje onda je to jeres.

- Borimo se protiv laži da ova rezolucijea nije uperena protiv nikoga, ali ona jeste uperena protiv srpskog naroda, a ova naša borba to je i borba za mir na Balkanu - kaže Brnabić.

Ona je rekal da ćemo mnoge iznenaditi i da neće većina zemalja UN podržati ovu rezoluciju i da neće imati eksplicitnu većinu.

Željka Cvijanović član predsedništva BiH rekla je da smo na braniku otadžbine Republike Srpske.

Prisutne je pozdravio i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik

- Akcija vojske Republike Srpske 95. godine u julu bila je greška u Srebrenici, greška koja je iza sebe ostavila ogroman zločin ovo je trenutak kada u ime Republike Srpske želim da svim stradalim ii njihovim porodicama izrazim pijetet i saučešće, to je bio zločin na kraju rata nakona zamora, mržnjei stradanja ali to nije bio genocid - rekao je Dodik.

Kako je rekao još je tragičnija činjenica da 3,5 hiljade Srba ubijenih na prostoru Srebrenice i Bratunca osim nas Srba niko ne primećuje i ne reaguje.

- Ovaj ogavni zapadni svet gura Srebrenicu na politički teren, gura u generalnu skupštinu UN sa nastojanjem da Srbe okvalifikuje kao jedini narod u istoriji koji je počinio tako nešto da bi se a zato je Nemačka tu izbrisali svi zločini Nemačke. Nemojte to da radite jer to ne doprinosi životu u BiH pogrešno je da ovo može da pomiri ovo nas trajno razdvaja i ne želimo da živimo sa vama u istoj državi ako kažete da je srpski narod genocidan. Nećete dobiti ništa od toga- rekao je Dodik.

On je reako da je BiH greška i da nije trabala da postoji posle raspada Jugoslavije. Ako im prođe ovo u UN naša vlada provešće čitav dan u Srebrenici da im pokažemo da Sre3brenica priopada Republici Srpskooj. i da se ne stidimo Srebrenice.

On je rekao da je njima problem što RS egzisatira 30 godina u nemogućim uslovima.

- Oni žele da vide RS koja ne može i koja moli, mi nismo narod koji moli sa nama dobrodošli i živeli i Hrvati i Bošnjaci koji žele slobodu - rekao je Dodik.

Kako je rekao ovo današnje okupljanje je okupljanje našeg samopouzdanja. Republika Srpksa dobro i sigurno stoji ima investicije i radi i pored toga što nam svaki dan govore da nećemo izdržati.

- Ponosan sam na RS i svako njeno mesto ponosan sam na našu slobodu i ponosan sam na vašu podršku - rekao je Dodik i dodao da će Banjaluka biti jednoga dana u sastavu Srbije i bićemo zemlja i ne mogu na m to zabraniti.

- Rane mog naroda me bole, boleme što nikada nisu pristali da na ravnopravan način tretiraju žrtve moga naroda - rekao je Dodik.

Dodik je rekao da čim se stvori prilika eto nas u savezu sa Srbijom.- Neka živi Republika Srpska, živela Rusija, živela Srbije, živeo srpski narod, živlea Banjaluka i Beograd, živela naša istorija i živela naša budućnost- rekao je Dodik.