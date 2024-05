'SRBI U CRNOJ GORI SU SKUPO PLATILI SLOBODU' Danilović: Doprineli su demokratizaciji društva uprkos pritiscima i progonu, pretnjama i ucenama

Goran Danilović iz Ujedinjene Crne Gore, obratio se premijeru Milojku Spajiću otvorenim pismom.

- Vi dobro znate da su Vaši sunarodnici Srbi, u svojoj Crnoj Gori skupo platili slobodu, ali i ključno doprineli demokratizaciji društva. Uradili su to uprkos pritiscima i progonu, pretnjama i ucenama kakvih skorije nije bilo u bilo kojoj evropskoj državi. Srbi znaju da su pojedinci iz našeg naroda činili zločine u ratovima devedesetih godina i svesni su da zbog toga ispaštaju svi do danas. Radili su to i pojedinci iz drugih naroda ali te grehove i zločine niko ne ispašta- piše u pismu.

- Srpski narod, dakle, zna i priznaje, ali je nezapamćena i strašna sramota da se po priznanjima gazi isto kao i po grobovima koje su antrspske politike otkopale za političke potrebe. Drže ih otkrivene pred nama i našom decom kako bismo, na kraju, jednom i za svagda, dobrovoljno i sa samoprezirom posvedočili: "jesmo, jesmo - svi smo mi zločinci"! - piše u pismu.

- Koliko smo se god razlikovali, na kraju i politički razišli verovao sam da nećete pristati na ultimatume sa strane i da za razliku od Đukanovića, Vas kao mladog čoveka ne mogu da ucene i uplaše pritiskom. Da li ste gospodine premijeru i jednom upitali "naše partnere iz međunarodne zajednice" zašto treba izglasati "rezoluciju o međunarodnom danu genocida u Srebrenici"? Šta su Vam odgovorili kada ste ih pitali; kako će nas to pomiriti? Šta kažu kada ih pitate zašto datum početka građanskog rata na prostoru bivše SFRJ ne proglasimo "međunarodnim danom svih nevinih žrtava u ratovima na tlu Evrope"? - piše u pismu.

- Pretpostavljam da ne kažu ništa jer ih Vi ništa i ne pitate! Pretpostavljam da bi bilo dobro da tako i ostane i u budućnosti? Podsetiću Vas, takođe, da ste koliko juče odlučili i da glasate za prijem Kosova u Savet Evrope. Uradićete to uprkos činjenici da je bivša vlast priznala kosovsku nezavisnost mimo volje građana Crne Gore, odnosno, uz protivljenje 80 odsto stanovništva, kako je prebrojao bivši premijer Marković. Ima li, gospodine Spajiću, između Vas i njih razlike ako na isti način donosite odluke? Šta kažu " naši i vaši evropski partneri" kada ih pitate možemo li mart 2004. da proglasimo Međunarodnim mesecom sećanja na žrtve kosovskog pogroma i pokušaj zatiranja Hrišćanstva na tlu Evrope"? Šta kažu kada ih pitate o etničkom čišćenju Srba sa ondašnjeg Kosova i Metohije, ili o "Oluji"- etničkom čišćenju Srba iz Republike Hrvatske? Pretpostavljam da ne kažu ništa jer ih Vi ne pitate o "nevažnim stvarima"? - piše u pismu.

- Gospodine Spajiću, podržali smo u parlamentu, bez sujete, sve Vaše predloge koji su bili dobri za Crnu Goru. Podržali smo bez obzira na Vaš arogantan odnos prema našoj Stranci koja je prethodno sama branila pravo i pravdu ne dopuštajući da pobednici iz avgusta 2020. rekonstrukcijama palih Vlada sahrane demokratiju i moralne principe. Ipak, danas sam Vam zahvalan na toj pubertetskoj aroganciji jer ste nam otvorili oči. Zahvalan sam i što vaši ministri progone naše članove, i to, doslovce, sa par pozicija koje su desete u upravljačkom redu. Zahvalan sam i na tome što favorizujete islužene kadrove DPS-a jer se tako sve jasnije vidi. Velika je greška, međutim, ako ste pomislili da će nas to ućutkati ili da će učestale, prljave i nedostojne, profesionalne istrage i prema meni proizvesti strah i moje ćutanje- piše u pismu.

- Gospodine Spajiću, sve će se ovo ubrzo zvati juče i niko neće zažaliti što je tako. Zapamtiće se, međutim, ovih nekoliko poteza na kojima bi Vam pozavideo i Milo Đukanović. Bilo bi demokratski da vratite mandat građanima i da potom proverimo ko je u pravu. Svi koji kažu da to nije pametno jer postoji opasnost da se DPS vrati zapravo brane sebe? Vi znate da je ta opasnost prošla - DPS se, zapravo, već vratio, i po dubimi i po širini, a to je očigledno deo vašeg plana. Nažalost vraća se i njihova bestidna politika mržnje. Bilo bi jedino pošteno da omogućite nove izbore jer nismo glasali samo za veće penzije i plate, nego i za dostojanstvo koje ni Đukanović nije uspeo da nam uzme. I nemojte se truditi oko Rezolucije o genocidu u Jasenovcu jer nije isto usvojiti jednu u našoj Skupštini, a drugu u Generalnoj Skupštini UN- piše u pismu.

- Nemojte se truditi jer međunarodni partneti i komšijska Hrvatska Vam to neće dozvoliti. Zašto? Pa zato što "Vaši partneri" s više žara i bez kompromisa brane svoje zločine nego mi svoje žrtve. I nisu to događaji za poređenje - ni u jednoj ravni. Sa Jasenovcem ne podmirujemo nikakve dugove i ne kusuramo se. Sa Jasenovcem nema političke trgovine.- piše u pismu.