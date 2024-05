Isposvet dečaka koji je pronašao bebu u kanti za đubre: 'Mislili smo da je mačka, šokirali smo se...'

Dečak koji je pronašao dete u kanti za đubre u Zaprešiću otkrio je detalje ovog nezapamćenog slučaja

"Vraćali smo se s treninga i začuli plač. Zastali i pomislili smo da je pas ili mačka i da ih je neko bacio. Prijatelj je nakon toga sakupio hrabrosti i pogledao u kantu. U krpi je bila zamotana beba s krvavom glavom", rekao je 24sata.hr M. J., dečak koji je u nedelju uveče pronašao tek rođenog dečačića u kanti za đubre u Zaprešiću.

Dva tinejdžera vraćala su se kući s treninga. Čuli su plač. Odmah su pozvali Hitnu pomoć. U kanti punoj smeća bio je tek rođeni dečačić... Šokirani dečak kaže da nije mogao da veruje da je neko tu ostavio bebu, te je odmah nazvao hitne službe.

"Zaustavili smo jednog čoveka, koji nas je odbio, rekao je da to njega ne zanima, da to nije njegov posao te je nakon toga prošao drugi prolaznik koji je stalno bio tu uz nas dok nisu došli policija i Hitna. Kad je prijatelj rekao da je beba unutra bio sam u šoku, nisam mogao ni da pogledam, odmah sam nazvao policiju. Gospođa koja se javila nas je pitala da li se usuđujemo da izvadimo bebu, mi smo rekli ne kako joj još veću štetu ne bismo napravili. Beba je bila unutra dok nije došla hitna, onda su oni skinuli celu kantu izvadili je i odveli", priča nam dečak.

Laknulo mu je kada je čuo da je beba živa i zdrava.

"Moja majka se brinula jer me zvala u to vreme, rekao sam joj da sam s policijom, nije znala šta se događa, ispričao sam joj kada sam došao u kući, bila je u šoku kao i svi. Teže sam zaspao nego inače, ali uspeo sam. Prolaznicu koje smo zaustavili su bili u šoku, nisu znali šta da rade. Svaki dan prolazim tu kako se vraćam s treninga. Kada pogledam u tu kantu, vraćaju mi se slike te situacije", ispričao je dečak.

Prava je sreća da su ti dečaci naišli jer je stanje novorođenčeta bilo takvo da bi petnaestak minuta kasnije verovatno bilo mrtvo. Lekar ispostave Doma zdravlja u Zaprešiću, dr. Borna Pribanić, koji je stigao na teren s tehničarem i vozačem, rekao je da je beba već bila pothlađena.

"Oko 23.15 primili smo poziv naše službe da su u Ulici Antuna Mihanovića očevici našli dete krvave glave. Kad smo krenuli, nismo znali da je reč o bebi. Odmah smo krenuli i već za dva minuta, budući da nam je to u blizini, bili smo na licu mesta. U transportu su nam javili da je reč o bebi u kanti za smeće. Bila je duboka, puna opušaka i plastičnih boca, pa smo se bojali, jer pupčana vrpca nije bila sterilno podvezana, da beba ne dobije sepsu, ali, srećom, nije. Bilo je napeto, ali koordinisanim delovanjem sve smo uspeli da odradimo. Beba je imala tragove krvi po sebi, netačno se prenosilo da je povređena. Nije, to su bili tragovi sasušene krvi od pupčane vrpce i neurednog porođaja. To smo očistili sterilnim gazama i fiziološkim rastvorom, a kolege u KB-u Sveti Duh dalje su sve preuzele", opisao je dr. Pribanić.

Nakon dolaska zatekli su očevice koji su i pozvali Hitnu pomoć.

"To su bila deca od 15-16 godina. Vraćali su se s treninga te su začuli plač i u kanti videli bebu. Nisu ništa dirali. Pokazali su nam kantu, a mi smo samo čuli povremeni plač, pogledali smo unutra i videli novorođenče, za koje smo procenili da je rođeno pre maksimalno 30 minuta. Da je prošlo još 15 minuta, ne bi preživelo. Skinuli smo celu kantu sa stalka kako bismo je uspeli izvaditi. Novorođenče nije bilo umotano u ćebe nego u neku maramu, koja je bila poput one krpe za poliranje automobila. Beba nije bila utopljena, bila je sivih ekstremiteta, ružičastog trupa, povremeno je plakala, imala je oskudne pokrete tela. Odmah smo pristupili proceni vitalnih parametara i pothlađenosti, to nam je bilo primarno jer je dete disalo", rekao je dr. Pribanić.

Iz zagrebačke policije potvrdili su pronalazak novorođenčeta u kanti za smeće te dodali da utvrđuju sve okolnosti.

"Zagrebačka policija nastavlja kriminalističko istragu vezanu uz događaj. Budući da se radi o novorođenčetu, koje pripada ranjivoj grupi s obzirom na svoju dob, policija sumnja na izvršenje krivičnog dela teškog ubistva u pokušaju", rekli su iz policije.

Svi građani koji misle da bi mogli imati bilo kakve informacije vezano za ovaj događaj mogu im se obratiti s punim poverenjem, poručili su iz policije.