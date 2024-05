Par sa bebom proživljava najgoru PODSTANARSKU AGONIJU: Gazda ih izbacio, a onda im se javila ‘spasiteljica‘...

Nešto mora da se promeni, ovako dalje ne može. Mi podstanari moramo da imamo neku sigurnost da nas 1. juna neće izbaciti na ulicu, kaže M. D.

"Ja, vanbračna supruga i dete od mesec i deset dana izbačeni smo iz stana koji moramo da napustimo do 1. juna.", priča Splićanin M. D.

Kako piše Slobodna Dalmacija, sezona je pred vratima i mnogi iznajmljivači u njoj vide priliku za zaradu. Međutim, dok jure za novcem stradaju ljudi, koji su izbačeni iz podstanarskih stanova kako bi napravili mesto turistima.

U stanu, iz kojeg se moraju iseliti, živeli su "na crno", bez ugovora.

"U ovome stanu živeli smo tri do četiri meseca i sve smo uredno plaćali. Vlasnik nam je rekao kako nam ne može dati ugovor jer ima problema s prepisivanjem stana na sebe", priča M. D.

Na početku je sve bilo odlično, ali onda je vlasnik počeo da preuređuje stan ispod njihovog, a u tom razdoblju se i njegova supruga porodila.

U tim radovima majstor kojeg je zaposlio vlasnik bušio je po ceo dan, što je užasno uticalo na bebu, koja dva dana od stresa uopšte nije jela, a na kraju je završila i u bolnici.

"To je bilo kao da vam neko kraj glave buši, po ceo dan nije prestajalo. Moje dete je bilo pod tolikim stresom da uopšte nije moglo da jede, stvorila mu se i mala rupica na glavi. Na kraju je zbog svega toga "srećom" završilo na posmatranju u bolnici. Kažem "srećom" jer je tamo barem imalo mira", priča M. D. za Slobodnu Dalmaciju.

Kada se požalio vlasniku zbog celodnevnih radova, vlasnik je, tvrdi, izgubio živce.

"Nazvao sam ga i pitao mora li to bušenje da traje ceo dan. On je zbog toga poludeo, rekao mi je da lažem i da on od mene neće trpeti prigovore. Kako mi je ovo prvi i zadnji put i tada mi je poručio kako do 1. juna moram da napustim stan", tvrdi M. D..

Tu problemima nije kraj. U potpunom stresu tokom potrage za novim stanom, javlja mu se gospođa koja mu, kako se činilo, pokušava pomoći.

"Javila mi se na Facebooku i rekla kako je ona izašla iz stana te da joj je taj vlasnik rekao da mu pomogne da pronađe nove stanare. Bio sam jako emotivan i nervozan zbog svega te kada je ona od mene tražila depozit za stan, nisam uopšte pomišljao da ću biti prevaren", priča otac male bebe.

Kada je depozit koji je uplatio za stan legao na račun na Zlatiboru, shvatio je da je nasankan.

"Uplatio sam kauciju kako je žena od mene tražila, ali onda sam video da je novac otišao u Srbiji, na Zlatibor. Nakon toga sam pokušao od gospođe dobiti nekakav odgovor, ali ništa od toga. Profil na koji sam uplatio, koji je bio lažan, izbrisan je, a lična karta koja mi je bila slikana bila je lažna takođe, verovatno jedna od onih lažnih koje možete kupiti pa posle bacite", tvrdi M. D.

Svu dokumentaciju i podatke predao je policiji, ali oni su mu poručili kako oni tu ne mogu ništa, pogotovo zbog toga što se radi o stranim državljanima.

Pomiren da svoj novac više neće videti, bacio se ponovno na potragu stana, kako on, žena i dete ne bi morali da spavaju na ulici.

Jedina opcija koju je uspeo da pronađe jedna je sobica od 15-ak kvadrata, a u njoj su uslovi, kako priča, sramotni.

"Uspeo sam preko žene da pronađem nekakvu sobicu koju iznajmljuje neki doktor opšte prakse. Trebalo bi da je delimo s nekim parom iz Čilea, ali da vi vidite kako ta sobica izgleda. Pa u njoj mačke i psi obavljaju nuždu. Ja tu dete dovesti ne mogu. Sramota je da to neko uopšte iznajmljuje", tvrdi M. D. koji se očajan na kraju obratio medijima da bi sve upoznao sa problemom sa kojim se susreo samo on, već mnogi drugi.

"Ne isplati im se da mi iznajme stan"

M. D. tvrdi da mu je jedna gospođa otvoreno rekla "kako joj je žao, ali da se njoj ne isplati da njemu iznajmi stan".

"Rekla mi je kako će iznajmiti smeštaj za šest osoba jer će više zaraditi. Kako ovo funkcioniše je sramota, pa ja veća prava imam u Austriji, gde sam radio kratko vreme, nego ovde. Nazvao sam i Sabor kako bi ih pitao ima li moja žena koja prima porodiljsko neka prava kako bi dobila nešto više novca. Žena s druge strane telefona mi se samo nasmejala i rekla da je ovo Hrvatska te da ovde niko nema nikakva prava", kaže M. D.

