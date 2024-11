Zemljotres u Hercegovini: Građani osetili vibracije

Zemljotres jačine 3.5 stepeni pogodio je večeras u 20:45 časova područje Hercegovine.

Epicentar je bio na dubini od 5 kilometara, smešten 31 kilometar severozapadno od Mostara i 20 kilometara severno-severozapadno od Širokog Brijega.

