Tehničar Hitne pomoći heroj regiona: Svojim telom zaštitio devojčicu (5) u saobraćajnoj nesreći

Herojski čin medicinskog tehničara Vernesa Šere iz Zenice odjeknuo je Bosnom i Hercegovinom, ali i širom regiona, nakon što je u toku saobraćajne nesreće devojčici spasao život tako što ju je zaštitio svojim telom!

Prethodno je ekipa Hitne pomoći bila pozvana u vrtić jer je petogodišnja devojčica izgubila svest pa su se Šero i njegove kolege uputili prema njima.

"Preuzeli smo pacijentkinju i krenuli do bolnice. Upalili smo rotacije, svetlosno zvučnu signalizaciju, s obzirom na to da je kriza svesti po urgentnim situacijama broj 1, kod svakog pacijenta, ne samo kod dece. Na lokalitetu Babine rijeke, gde svakodnevno prolazimo, postoji jedan deo brze ceste koji nam omogućava brži prolaz do bolnice. Sedeo sam iza kreveta prateći pacijentkinju i u jednom momentu podigao glavu da vidim dokle smo stigli", počinje za Avaz svoju priču Šero.

Tada je ugledao automobil koji je naglo izleteo u njihovu traku. Kako kaže, njegov kolega je pokušao da izbegne udar, međutim, to nije bilo moguće.

"Kao da mi je neko rekao da se okrenem i vidim šta se dešava kako bih pomogao devojčici. Sećam se da sam uspeo da skočim i uzeo je na sebe, više povukao za rame, jer mi je u glavi bilo samo da nju zaštitim. Prošlo mi je kroz glavu kasnije, možda sam trebao da se nekako preko nje oslonim, ali ovo je bila moja instinktivna reakcija. Osetio sam udar i bacilo nas je preko zadnjeg boka Hitne", priseća se Šero.

Dodao je da se ne seća u potpunosti događaja, ali zna da je u sledećem trenutku dete bilo na njemu, a on nije mogao da diše, od Od udara je ostao bez daha.

"Samo sam hteo da neko otvori vrata. Kasnije su mi ispričali da je u tom trenutku doktorka s vozačem izašla da provere vozača koji nam je oduzeo prvenstvo. Doktor je zatim otvorio vrata i skinuo dete s mene, pitao me jesam li dobro, ali ja znam da sam samo pitao za devojčicu i da li je dobro. Čuo sam sirene kolega koji su došli da nas preuzmu i ja sam im izuzetno zahvalan, jer su se stvorili tu u roku od par minuta", rekao je Šero.

"Isto bih uradio"

Istakao je da trenutno nema informacije o stanju devojčice, ali prema poslednjim koje je imao, bila je stabilno.

"Mi smo prošli s lakšim telesnim povredama, mada, vrat me i dalje boli, spavanja nema već četvrti dan, jer se telo hladi. Nisam uopšte imao predstavu o sebi nakon udara, samo sam razmišljao o njoj, nisam znao ni krvarim li ni jesam li šta slomio. Svakodnevno radimo pod šokom i adrenalinom, ali kad se desi nama lično, to je dodatni nivo šoka", objasnio je Šero.

Sad kad su se stvari slegle, kaže, ne preispituje više svoju odluku kako bi postupio da se opet desi, jer misli da bi isto uradio. Njemu je samo bilo bitno da devojčica bude dobro, ne mareći za rizik u kojem se sam našao.

"Moglo je biti mnogo gore, da se sanitet prevrne, da je vozač povređen, ali hvala Bogu sve je prošlo kako treba. U vozilu je bila i njena 14-godišnja sestra koja je, srećom, prošla bez povreda", zaključio je Šero.



Svaka sekunda bitna "Prolazilo mi je kroz glavu da li je trebalo da je ostavim na krevetu, da li bi bila sigurnija, ali ja sam samo želeo da je spasim, jer sam znao da iz tog njenog stanja može proizaći samo gore. Pričao sam i s kolegama iz Hitne koji se slažu da bi imala teže telesne povrede da nisam tako reagovao, jer smo vozili brzinom 80-90 kilometara na sat. Ko radi u zdravstvu, zna da je svaka sekunda bitna", kazao je Šero.

Autor: Jovana Nerić