“Posle on ubija kao Žutoga Živkovića, šalje svima slike i naplatio je 800 hiljada za to. Sad je Žuti viđen živ i zdrav i traže ljudi pare nazad" Tuzović piše Jankoviću.

Nakon što je u drugoj polovini 2020. godine mučeno i ubijeno više pripadnika i saradnika škaljarskog kriminalnog klana, članovi te organizovane kriminalne grupe međusobno su počeli da se optužuju za izdaju, a onda su, proizilazi iz Skaj prepiski, shvatili da ih sve namešta jedan čovek - sada ubijeni Mile Radulović zvani Kapetan i General.

Tada otkrivaju i da im je lažno prijavio da je ubio rođaka Radoja Zvicera, kavčanina Radoja Živkovića zvanog Žuti, i to im naplatio 800.000 eura.

- Sve nas pobio Fidel, posle Radojke se pomirio sa njima. Adža, Kikija, Zvonceta, Joka, Gotija. Sve nas namešta, na klanje sve poslao, samo ćuti - napisao je 12. decembra 2020. godine Emil Tuzović sakriven iza nika Barmalos.

U tom razgovoru Tuzović optužuje Radulovića da se pomirio sa "kavčanima" nakon pokušaja ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini, u maju 2020. godine, a da je nakon toga prodao Damira Hodžića, njegovog zeta Adisa Spahića koji nije imao kriminalni dosije, Alana Kožara i Damira Hadžića, Milana Ljepoju, Lazara Vukićevića, Jovana Jovanovića, Rista Mijanovića, Aleksandra Šarca, ali i da je na zahtev Radoja Živkovića tražio likvidaciju Sava Lopičića.

Radulović je u to vreme bio zarobljen i zverski mučen, a nekoliko dana nakon Tuzovićeve prepiske "kavčani" su ga likvidirali.

- Od kada je Rale živ ođe ostao, on je 300 posto s njima, da ga ne sumnjičim da me on u Skoplje na**zio bio. Namestio je klasično Adža (Kožara) i Kikija (Hadžića), Surf je imao sreće. Pitam ga zašto se Surf izgasi, veli počeo da mi priča budalaštine. Gluposti, napao ga Surf i ugasio se, posle on ubija kao Žutoga Živkovića, šalje svima slike i naplatio je 800 hiljada za to. Sad je Žuti viđen živ i zdrav i traže ljudi pare nazad, veli daće posle sastanka, znaš sam kojeg. Stiglo mu 100 komada, odmah ih uzeo da ne bude da je izvaljen i ostane bez toga - piše Tuzovć Baraninu Stefanu Jankoviću, koji je tada koristio Skaj nadimak Osama Bin Laden.

Tada mu detaljno prenosi kako su shvatili da je Radulović izdao i namestio pripadnike svoje ekipe.

- Ajmo ovako, Daka mučeni je poš’o na lokaciju sastanka i nikad se ne vrati iz Danilovgrada, poslao ga na adresu kod dušmana, imamo prepisku od tog jutra od Generala i Beograđana, đe kaže - ‘Danas hapsimo Velju i Mareta, budite spremni’. To je prepiska od pre sastanka Daka đe je poš’o. Posle im piše - ‘Za sat vremena ga hapse’, i pošli su na adresu Laza i ko zna ko. Tu prepisku imamo slikanu sve i čuvamo kad dođe na sastanak da da odg. na to kako ih u BG servirao, posle toga na red dolaze Joko i Goti. Goti kupio Joku stan i dobar sa njim, pomagao ga. A Goti dobar sa Fidelom samo, i Fidel mu tražio da Joko ode u Barsu, da pomogne za akciju, a dogovarao isto sastanak Gotija i Fidelovog druga u Istanbul. Tempir’o je akcija u Barsu i sastanak u Istanbul isti dan. Joka je taj dan posl’o kod svog druga u Barsu da se nađu da snime teren i nije se više javljao. Trkač nap’o Gotija đe je Joko, nema ga da se javi, ovaj pita Generala - đe ga je Joko ne javlja se 4h već. Kaže sve je dobro, na teren je već. Uveče nestaje Goti, a tu prepisku sa Generalom posl’o Trkaču. General nam sutra kaže svima - ubio sam Gotija, Daku je namestio, a nikom nije rek’o da ga radi, ali nikom, a morao je odrat Gotija isti dan kad i Joka, jer bi se ofir’o, napali bi ga Trkač i Goti - poš’o Joko kod tvog druga i nema ga. Goti je otvorio Sky i tu su videli prepisku poslanu od Generala i Gotija Trkaču, đe je za Joka ono - piše Tuzović i šalje prepisku između Mijanovića i Radulovića koja se odnosi na Jovanovića.

Tada objašnjava i da Trkač ima originalnu prepisku, kao i da su saznali što se dogodilo sa Zvoncetom - Milanom Ljepojom, odnosno, kako je Radulović i njega poslao u smrt.

- Sad pre 20 dana Zvonce locirao Božovića i hteo da ga odere. Zvonce je odradio pljačku u Dubai onu, osuđen tam na doživotnu. Njemu pre dva dana General kaže uzeo sam ti blindu u BG, pođi da je uzmeš. Momak poš’o i nikad se ne vrati. Zvoncetova žena je ‘pink-panterka’, robijala za pljačku u Tokio i u Nemačku, s njim je 20 godina, i rekla odma’ ovom drugu - posl’o ga Fg-Fg po blindu. Ali kad su Zvonceta digli napisali ženi poruku i FG-FG poruku, odu do Baje i isti tren kako napisali i ovi pročitali, sve kontakte iz imenika pobrisali. Znači alibi za Generala, ali nisu odma trebali brisat’ kontakte, zajebali su se. Mene pita pre tri dana - đe su zakopana ona trojica, jesu kod Rine? Ja mu samo rek’o - ne brate. Sad zove Rinu u HN da radi Ćopavog, a Ćopavi nije tu. I nikom ne kaže to bez Rini. Poslao Boretinog druga u Španiju da radi akciju, niko ne zna ko se radi. Pobegao momak odma, rek’o mu Boreta. A Trkaču stiglo da se sprži tel. odma kad su videli da ima dokaz - prepisku Generala i Gotija. Hteli da sprže tel. mu, da bi uništili dokaz...

Radulović, inače Kragujevčanin nastanjen u Baru, ubijen je krajem 2020. godine. Slučaj njegove otmice i ubistva, u istoj je optužnici sa dvostrukim ubistvom u Spužu - Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao kriminalni dosije.

Autor: Dubravka Bošković