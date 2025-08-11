AKTUELNO

Dečaci (13) pretukli pedofila koji je pisao njihovoj drugarici: Snimak uznemirio južnomoravski kraj

Južnomoravksa policija istražuje šokantan slučaj koji se dogodio u jednoj šumi kod Adamova, na Blanensku, u Češkoj. Prema objavljenom snimku, grupa školske dece stare oko 13 godina je brutalno napala muškarca koji je navodno njihovoj drugarici slao poruke.

Muškarca je napalo najmanje četvoro dece. Nakon prvobitnog gurkanja i udaraca rukama, školarci su počeli da ga šutiraju, oborili su ga na zemlju, nemilosrdno tukli pesnicama, a koristili su i teleskopski pendrek.

Muškarac se u početku nije branio, uspevao je samo da se štiti od udaraca. Kasnije je uspeo da ustane i pobegne putem koji vodi iz šume.

"Kriminalistička istraga je u toku, trenutno su identifikovani učesnici sukoba i radimo na potpunom rasvetljavanju događaja. S obzirom da su u pitanju maloletnici, sarađujemo i sa organima za socijalno-pravnu zaštitu dece", izjavio je policijski portparol Pavel Švab.


Prema dostupnim informacijama, školarci su muškarca napali zato što je dopisivao sa njihovom 13-godišnjom drugaricom.

"Predmet je kvalifikovan kao ugrožavanje deteta, u toku su saslušanja i druge procesne radnje. Pravni kvalifikacija može se tokom istrage promeniti“, dodao je Švab.

