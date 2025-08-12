Crna Gora u dimu! Katastrofa u Piperima - gori i kod Podgorice, Šavnika i Čanja (FOTO+VIDEO)

Crna Gora se suočava sa ozbiljnom vatrenom stihijom – požari bukte na više lokacija širom zemlje, a Podgorica je jedna od najugroženijih tačaka. Najteže je u naselju Piperi, odakle dolazi gust crni dim koji prekriva grad.

Prema informacijama crnogorskih zvaničnika, na terenu su vatrogasci iz čak devet gradova, uz podršku pripadnika Vojske Crne Gore. U pomoć su stigli i helikopteri iz Srbije, a očekuje se i međunarodna podrška preko mehanizma EU i NATO, uključujući resurse iz Hrvatske i Kanade.

Više lokacija u plamenu

Prema navodima Direktorata za zaštitu i spašavanje, požari su aktivni na teritoriji Podgorice, Bara, Budve, Nikšića, Šavnika i Bijelog Polja. Noć između ponedeljka i utorka bila je, kako su zvaničnici opisali, izuzetno teška i dinamična, sa više kritičnih tačaka.

U Gornjoj Gorici požar je doveo do zatvaranja magistralnog puta ka Nikšiću, dok je zbog požara u mestu Sadine zatvoren i put Podgorica–Danilovgrad.

Pogođeni i građani – dim, zagađen vazduh, nestanci struje

Naselje Piperi je trenutno bez vode i struje, a dim je izazvao ozbiljne probleme sa kvalitetom vazduha – stanovnici se žale na gušenje, a upozorenja o zagađenju su na snazi.

Na društvenim mrežama se šire snimci iz vazduha na kojima se vidi razmer katastrofe – posebno snimci iz Buljarice i Čanja, gde se vatra ponovo rasplamsala.

Nadljuski napori vatrogasaca

Na terenu se nalazi stotine ljudi iz svih raspoloživih službi. Vatrogasci iz Tivta, Kotora, Herceg Novog, Danilovgrada, Cetinja, Berana, Žabljaka, Pljevalja i Bijelog Polja pokušavaju da lokalizuju vatru, ali jak vetar ozbiljno otežava intervenciju.

Jedan od najgledanijih snimaka poslednjih dana prikazuje vatrogasca kako prolazi kroz vatreni pojas, okružen plamenom s obe strane puta. Video je izazvao snažne reakcije i pokazao kroz šta prolaze službe zaštite na terenu.

Požar između Drezge i Pipera – ekipe na terenu, pristup ograničen zbog opasnosti

Na području između Drezge i Pipera izbio je požar koji se ubrzano širi zbog vetra i nepristupačnog terena. Na terenu su vatrogasci i službe zaštite, ali je pristup požarištu ograničen jer bi dalji ulazak bio rizičan po živote spasilaca.

„Ne smiju da uđu dalje, nastradaće“, navodi izvor sa terena, ukazujući na ozbiljnost situacije.

Gust dim nadvio se nad delovima Podgorice, a građanima u obližnjim mestima savetuje se oprez i praćenje zvaničnih saopštenja. Za sada nema informacija o evakuacijama, ali se situacija pažljivo prati.

Požari u Gornjoj Gorici i Podgorici – snimak pokazuje dramatičnu situaciju na terenu

U noći između ponedeljka i utorka izbio je požar u Gornjoj Gorici, koji se brzo proširio ka širem području Podgorice. Na snimku koji je zabeležen sa lica mesta vide se plameni jezici i gust dim, dok vatrogasci pokušavaju da lokalizuju vatru.

Vetar dodatno otežava gašenje, a više ekipa je raspoređeno kako bi se sprečilo širenje požara ka naseljenim delovima. Za sada nema informacija o povređenima, ali se situacija ocenjuje kao ozbiljna.

Pomoć iz Srbije i očekivanja od međunarodne zajednice

U akciju su uključeni i helikopteri iz Srbije, a Crna Gora je poslala zvaničan zahtev za međunarodnu pomoć. Pomoć iz Hrvatske i Kanade se očekuje u okviru evropskog mehanizma za civilnu zaštitu.

Autor: Dalibor Stankov