ZAPALIO KABLOVE PA POBEGAO! Otkriven jedan od piromana u Crnoj Gori, policija saopštila detalje

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

S.L. je, kako se sumnja, jutros oko 7 časova otišao u naselje Zaljevo gde je na zemljanoj podlozi zapalio bakarne kablove čime je izazvao požar na niskom rastinju, koji se ubrzo otrgao kontroli, nakon čega je S.L. pobegao sa lica mesta.

Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Bar prijavljeno je danas oko 11:30 časova da je u mestu Zaljevo došlo do izbijanja požara kojim je zahvaćeno nisko rastinje. Odmah po prijemu prijave, na lice mesta su upućeni pripadnici Službe zaštite i spašavanja koji su lokalizovali požar, saopštio je crnogorski MUP.

U vezi sa navedenim događajem, obavešten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, po čijem nalogu je izvršen uviđaj na licu mesta.

Priveden muškarac

Na osnovu preduzetih brojnih kriminalističko-operativnih aktivnosti, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali, a potom i pronašli S.L. (38) sa KiM koji je doveden u prostorije Odeljenja bezbednosti Bar radi prikupljanja obaveštenja.
Krivična prijava

Po nalogu postupajućeg državnog tužioca, S.L. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden na dalju nadležnost tužilaštvu.

Službenici Uprave policije nastavljaju sa preduzimanjem intenzivnih represivnih aktivnosti usmjerenih na identifikaciju i procesuiranje lica odgovornih za ugrožavanje opšte bezbednosti.

Autor: D.B.

