Dan žalosti u četvrtak zbog smrti vojnika Dejana Božovića

Izvor: Vijesti

Odluka sa telefonske sednice Vlade

Vlada je danas, na telefonskoj sednici, odlučila da četvrtak, 14. avgust bude Dan žalosti, zbog smrti pripadnika Vojske Crne Gore Dejana Božovića.

Mlađi vodnik Dejan Božović (41) iz Danilovgrada smrtno je stradao, a vodnik Marko Iković zadobio je teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Nesreća se dogodila kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta ka mestu Kupusci u Kučima.

