POTEGAO NOŽ I HLADNOKRVNO GA ZARIO MLADIĆU (18) U KIČMU! Haos u Crnoj Gori, Rožajac (20) ide na robiju!

Dvadesetogodišnjak osuđen zbog ranjavanja dve godine mlađeg sugrađanina u Donjem Štoju

Dvadesetogodišnji Rožajac D. J. osuđen je na sedam meseci zatvora zato što je u junu ove godine u Donjem Štoju kod Ulcinja, nožem ranio svog dve godine mlađeg sugrađanina E. M. (18), saznaju “Vijesti”.

U Osnovnom sudu u Ulcinju “Vijestima” je potvrđeno da je okrivljeni D. J. oglašen krivim zbog krivičnog dela laka telesna povreda iz člana 152 stava 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

“D.J. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam meseci. Protiv navedene presude stranke imaju pravo na žalbu u roku od osam dana od dana prijema pisanog otpravka presude”, piše u dopisu Službe za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Ulcinju.

Ističe se da je okrivljeni u naselju Donji Štoj lako telesno povredio oštećenog na način što ga je nožem ubo u predelu leđa.

“I tom prilikom je oštećenom nanio laku telesnu povredu u vidu ubodno-rezne rane u središnjem delu kičmenog predela”, piše u dopisu.

Navodi se da je Sud prilikom odmjeravanja kazne cijenio okolnosti koje su od značaja na visinu kazne.

“Pa je našao da će se ovako odmjerenom kaznom u dovoljnoj meri uticati na okrivljenog da ubuduće ne čini krivična djela, posebno ne ona protiv života i tela. Ovako odmjerena kazna zatvora će uticati i na druge da ne čine krivična djela i izraziti jasnu društvenu osudu prema svakom vidu ovakvog ponašanja lica, na koji način se će se u potpunosti ostvariti ciljevi kako specijalne tako i generalne prevencije”, piše u dopisu.

“Vijesti” su ranije objavile da su 19. juna, oko 16 časova, u Donjem Štoju, ispred jednog lokala, tri mlađa muškarca iz Rožaja, A. M.(19), J. D. (20) i A. F. (23) fizički napali sugrađanina E. M., zaposlenog u tom objektu, i nožem ga uboli u predelu leđa.

Ranjenom tinejdžeru ukazana je ljekarska pomoć, dok su vinovnici pobegli.

Nešto kanije, A. M. i J. D. uhapšeni su u Baru dok je A. F. oslobođen sumnje da je učestvovao u krivičnom delu.

Sa tim događajem bio je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je, kako smo objavili, kvalifikovao krivično delo kao ubistvo u pokušaju.

Kasnije je to djelo prekvalifikovano u lakše i proslijeđeno na dalje postupanje Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju. S. A.

Autor: D.B.