UBIO IH NA PLAŽI: Produžen pritvor optuženom za ubistvo brata i bratanića u Budvi

Veće Vrhovnog suda Crne Gore, produžilo je pritvor Svetislavu S. za još tri meseca, odnosno do 26. januara 2026. godine. Stanišić je optužen za ubistvo brata u bratanića letos u Budvi.

Predlog za produženje pritvora uputilo je Više državno tužilaštvo Crne Gore 20. oktobra 2025. godine.

"Okrivljenom S.S. pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo. S.S. je osnovano sumnjiv da je 26. jula 2025. godine oko 8 časova u Budvi, u Ulici Slovenska obala, u blizini plažnog bara „Gral“, usmrtio hicima iz pištolja S.S i N.S. dok je istovremeno doveo u opasnost život A.S. i više osoba koje su se nalazile u njihovoj blizini. Pritvor je okrivljenom produžen zbog opasnosti da bi mogao uticati na svedoke, da bi mogao ponoviti krivično delo, s obzirom na okolnosti izvršenja i narušene odnose sa porodicom oštećenih, te zbog težine krivičnog dela i načina njegovog izvršenja, koje je izazvalo uznemirenje javnosti, budući da je izvršeno u jutarnjim časovima, na javnom mestu, u prisustvu većeg broja građana i turista, pri čemu su ubijene dve osobe, a treća povređena", navode u obrazloženju Suda.

Okrivljenom pritvor je prvobitno određen rešenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 27. jula 2025. godine, a produžen rešenjem Krivičnog veća tog suda 25. avgusta 2025. godine, tako da po Rešenju Vrhovnog suda Crne Gore pritvor može trajati do 26. januara 2025. godine.

Autor: Marija Radić