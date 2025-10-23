AKTUELNO

Jeziva porodična tragedija: Zadavio suprugu, telo bacio u žbunje, pa sebi presudio nožem – ovo su šokantni detalji ubistva!

Izvor: Pink.rs/Index.hr, Foto: Pixabay.com ||

Pronađena tela supružnika, sumnja se na ubistvo i samoubistvo!

Potraga za nestalom ženom starom 42 godine završila se tragično – njeno telo pronađeno je pored šumske staze, dok je njen suprug izvršio samoubistvo u porodičnom stanu. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je suprugu zadavio, telo prevezao automobilom i ostavio u žbunju, a potom se vratio kući i presudio sebi nožem.

Policija je nakon prijave nestanka razgovarala sa članovima porodice, a juče su ušli u stan gde su pronašli telo supruga. Tokom pretresa, pronađen je papir sa tragovima koji je ukazivao na lokaciju u blizini šumske staze. Na toj lokaciji, uz pomoć pasa tragača, pronađeno je telo žene prekriveno lišćem.

Uviđaj je izvršen i na vozilu parkiranom ispred zgrade, gde je u prtljažniku pronađena velika plastična kesa. Oba tela su prevezena u Institut za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.

Policija nastavlja istragu kako bi potvrdila sumnje da se radi o ubistvu i samoubistvu, dok javnost ostaje potresena brutalnošću ovog čina.

Autor: Dalibor Stankov

