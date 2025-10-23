SVEŠTENIK IZ BIH SILOVAO DEVOJKU (18) U CRKVENIM PROSTORIJAMA! Pretio žrtvi 'paklom od života' ako progovori, suđenje počelo u Minhenu

Suđenje se nastavlja, a za navedeno krivično delo zakon predviđa minimalnu kaznu zatvora od dve godine

U Okružnom sudu u Minhenu danas je čitanjem optužnice započelo suđenje katoličkom svešteniku poreklom iz Bosne i Hercegovine, koji se tereti za seksualno zlostavljanje osamnaestogodišnje devojke u prostorijama koje pripadaju crkvi.

Prema navodima medija, slučaj potiče iz 2018. godine, kada je optuženi obavljao službu u Nadbiskupiji Minhena i Frajzinga. Tužilaštvo ga tereti da je nad žrtvom primenio silu i izvršio seksualni napad koristeći prste.

Optuženi se nalazi u pritvoru već devet meseci, a uhapšen je u Hrvatskoj, odakle je izručen Nemačkoj radi vođenja krivičnog postupka. Na suđenju se pojavio u invalidskim kolicima i odbio da se izjasni po tačkama optužnice.

U optužnici se navodi da se krivično delo dogodilo između avgusta 2018. i marta 2019. godine, tokom susreta u njegovom bivšem župnom domu u okrugu Dahau. Devojka i njena majka su se tada obratile svešteniku tražeći duhovnu podršku zbog porodičnih problema. Kada je majka nakratko napustila prostoriju, sveštenik je, prema iskazu žrtve, postao nasilan — raskopčao joj je pantalone, držao je silom i pretio da će joj „napraviti pakao od života“ ako ikome ispriča šta se dogodilo.

Portparol nadbiskupije izjavio je da su za sličan incident saznali krajem marta 2019. godine, ali da tada nisu imali potpune informacije o krivičnom delu. Detalji su im postali poznati tek nakon istrage koju je sprovelo tužilaštvo u septembru 2024. godine. U tom trenutku sveštenik je već bio u penziji, a nadbiskupija je odbila da dalje komentariše slučaj.

Suđenje se nastavlja, a za navedeno krivično delo zakon predviđa minimalnu kaznu zatvora od dve godine.

Autor: D.Bošković