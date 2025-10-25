Dodik: Srpska sada ima znatno bolju poziciju, ono što će uslediti je dobro za nju

Izabrani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na Palama da se Srpska repozicionirala i da sada ima znatno bolju poziciju u odnosu na period pre 10 meseci, kada je bila pred likvidacijom.

Dodik je, nakon otkrivanja spomenika stvaraocima i braniocima Srpske na Palama, rekao da otkrivanjem tog spomenika nije dozvoljeno da se zaboravi nešto što je istorijska činjenica i nešto što mora da se preda budućnosti kao najvažniji temelj.

"Ono što će uslediti, dobro je za Republiku Srpsku. Republika Srpska je tu da pokaže i dokaže da je opstanak srpskog naroda ovde moguć kao i drugih naroda, ali da svi moraju da uvažavaju Republiku Srpsku", naglasio je Dodik.

Prema njegovim rečima, Dodik je rekao da Republika Srpska ne želi da se obračunava sa bilo kim, već samo želi da je puste da radi i gradi, prenela je RTRS.

"Sada znamo šta i kako branimo, znamo gde smo i dokle smo. Republika Srpska je perspektiva za srpski narod. Republika Srpska je trajna kategorija i niko je ne može osporiti", poručio je Dodik.

On je rekao da više ne može da se troši vreme na zabludu o jedinstvu, navodeći da je apolutno jedinstvo nemoguće, kao i da je potrebna moćna i kvalifikovana većina koju Republika Srpska ima.

Na Palama je danas svečano otkriven spomenik stvaraocima i braniocima Republike Srpske.

Spomen obeležje otkrili su izabrani predsednik Milorad Dodik, predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, predsednik Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" Stevan Medić i predsednik Boračke organizacije RS Radan Ostojić.

Autor: Pink.rs