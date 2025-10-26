Medvedi se pojavili na ulicama Debra, lovci upozoravaju: Ne trčite!

Udruženje lovaca "Stogovo" iz Debra u zapadnom delu Severne Makedonije, izdalo je upozorenje zbog povećane pojave divljih životinja u gradskim i ruralnim područjima, uključujući medvede, divlje svinje i vukove.

Prema informacijama, ova pojava je naročito izražena u jesenjim mesecima kada divlje životinje, posebno medvedi, traže više hrane kako bi se pripremili za zimu.

Pre nekoliko dana, građani Debra suočili su se sa pojavom odraslog medveda na glavnom bulevaru u gradu. Na sreću, nije bilo povređenih, ali udruženje upozorava da ovakve situacije predstavljaju ozbiljan rizik za bezbednost građana, prenosi A1On.

"Ne trčite - medved je mnogo brži od čoveka, ne vičite, niti ga provocirajte, ne prilazite mu radi fotografisanja ili snimanja video zapisa, nikada ga ne hranite - navići će se da se ponovo vraća, ne pratite ga u šumu, ne ostavljajte hranu ispred svoje kuće ili zgrada", navodi se u apelu udruženja, koje savetuje građane da ostanu mirni i polako se povuku u slučaju susreta sa medvedom.

U saopštenju se dodaje da ne treba praviti nagle pokrete, ne treba gledati medveda direktno u oči, a ako je na većoj udaljenosti, treba napraviti zvuk (pljeskanje rukama, govoriti normalnim tonom) kako bi se životinja udaljila.

"Građani moraju biti svesni opasnosti i suzdržati se od impulsivnih poteza. U svakom slučaju, odmah treba da obaveste policiju, šumsku službu ili opštinu", poručuju iz udruženja.

Pojava divljih životinja u gradskim i ruralnim područjima nastavila je da predstavlja ozbiljan problem u regijama poput Debra, a najčešće se javlja u jesenjim mesecima, navodi makedonski portal.

Autor: Marija Radić