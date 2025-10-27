AKTUELNO

Region

Majka, otac i četvoro dece se otrovali ugljen-monoksidom: Stršljeni napravili problem

Izvor: Informer, Foto: Tanjug AP/Darko Bandić ||

U nedjelju, 26. oktobra ujutro, šestoro članova jedne porodice, muškarac, žena i četvero maloletnika, otrovalo se ugljen monoksidom u kući u Hrvatskoj.

Prema informacijama Policijske uprave istarske, porodica se dan ranije uselila u kuću i naveče naložila vatru u peći na drva.

Zbog začepljenog dimnjaka gnezdom stršljenova, dim i plinovi nisu mogli normalno izlaziti, što je dovelo do trovanja svih prisutnih, prenosi Radio Sarajevo.

Policija je utvrdila da vlasnik kuće nije imao potvrdu o obavljenom pregledu dimnjaka od strane ovlašćene osobe. Istraga je u toku, a nadležne institucije će biti obaviještene o slučaju.

Iz policije upozoravaju građane na važnost redovnog pregleda dimnjaka, barem jednom godišnje, a vanredni pregled potrebno je obaviti pri promeni uređaja za loženje ili vrste goriva.

Takođe savjetuju da plinska i druga trošila servisiraju isključivo ovlašteni serviseri.

Autor: S.M.

#Hrvatska

#Otrov

#Porodica

#Smrt

#Stršljen

POVEZANE VESTI

Region

TRAGEDIJA U HRVATSKOJ: Dete se kupalo, pa se otrovalo UGLJEN-MONOKSIDOM

Region

DEVOJČICA KOJA SE OTROVALA UGLJEN MONOKSIDOM PUŠTENA KUĆI: Policija ispituje kako je umalo došlo do tragedije

Svet

DRAMA U VRTIĆU U NEMAČKOJ - Šest osoba se otrovalo gasom

Politika

DALIBOR MARKOVIĆ VODI U BEČ 250 LJUDI: Tradiciju koju je punih 19 godina realizovao moj otac Dragan Marković Palma ja nastavljam i dalje i trudim se d

Region

OTAC ZAPALIO SINA, majka ga jedva spasila: Porodična drama u Hrvatskoj

Region

DVE ŽENE PRONAĐENE OTROVANE U STANU: Za sve je kriv bojler