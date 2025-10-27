Majka, otac i četvoro dece se otrovali ugljen-monoksidom: Stršljeni napravili problem

U nedjelju, 26. oktobra ujutro, šestoro članova jedne porodice, muškarac, žena i četvero maloletnika, otrovalo se ugljen monoksidom u kući u Hrvatskoj.

Prema informacijama Policijske uprave istarske, porodica se dan ranije uselila u kuću i naveče naložila vatru u peći na drva.

Zbog začepljenog dimnjaka gnezdom stršljenova, dim i plinovi nisu mogli normalno izlaziti, što je dovelo do trovanja svih prisutnih, prenosi Radio Sarajevo.

Policija je utvrdila da vlasnik kuće nije imao potvrdu o obavljenom pregledu dimnjaka od strane ovlašćene osobe. Istraga je u toku, a nadležne institucije će biti obaviještene o slučaju.

Iz policije upozoravaju građane na važnost redovnog pregleda dimnjaka, barem jednom godišnje, a vanredni pregled potrebno je obaviti pri promeni uređaja za loženje ili vrste goriva.

Takođe savjetuju da plinska i druga trošila servisiraju isključivo ovlašteni serviseri.

Autor: S.M.