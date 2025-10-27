Opsadno stanje u Podgorici: Maskirani muškarci na ulicama uzvikuju 'Turci napolje', policija u pripravnosti (VIDEO)

U podgoričkom naselju City kvart večeras je došlo do ozbiljnih tenzija - grupe maskiranih muškaraca izašle su na ulice uzvikujući poruke poput „Turci napolje!“, izražavajući nezadovoljstvo migracionom politikom Crne Gore.

Incidenti su eskalirali nakon napada u naselju Zabjelo, kada su državljani Turske i Azerbejdžana fizički napali mladića iz Podgorice.

Ustala je Crna Gora

od najezdi tuđinaca se

branit mora. pic.twitter.com/4BvNAjON7C — Милорад (@Milorad35927974) 27. октобар 2025.

Policija je pronašla bejzbol palice pripremljene za napad i uhapsila dvojicu osumnjičenih - J.G. (31) iz Azerbejdžana i N.D. (54) iz Turske.

Ovako izgleda kada nas Boris Bogdanović i Šaranović paze i kada šire svojim porukama tu njihovu "pažnju".

Podgorica sad. pic.twitter.com/3aqu0BxTME — Stanko Đuričić (@stankodjuricic) 27. октобар 2025.

U poslednja 24 sata, policija je sprovela racije širom grada, a prema zvaničnim podacima, oko 45 turskih državljana je privedeno. Trenutno u Crnoj Gori boravi oko 13.300 državljana Turske, što dodatno podstiče javnu raspravu o bezviznom režimu i kontroli migracija.

Devojka izbodenog mladića izjavila je da su napadači provocirali i pevali, a zatim izvukli noževe i napali njenog partnera, koji je zadobio povrede glave i obilno krvarenje, ali bez vitalnih oštećenja.

U međuvremenu, turski novinar Ibrahim Haskologlu oštro je odgovorio premijeru Milojku Spajiću, koji je najavio ukidanje bezviznog režima. Haskologlu tvrdi da Crna Gora ne može celu Tursku učiniti odgovornom za pojedinačne incidente i da je problem u domaćoj politici, koja je, kako kaže, otvorila vrata osobama umešanim u pranje novca i prevare, bez sprovođenja ekstradicije.

Autor: Dalibor Stankov