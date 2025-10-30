TURČIN OSTAVIO PORUKU NAKON ŠTO SU MU UNIŠTILI LOKAL U BARU Slomili mu stakla kamenicom, pa ubacili Molotovljev koktel! Barani žele da mu pomognu (FOTO)

Molotovljevi kokteli bačeni su pre dve noći na ugostiteljske objekte u Baru čiji su vlasnici državljani Turske.

Iako je vatra u lokalima brzo ugašena, pričinjena je veća materijalna šteta. Barani, stranci, tamošnja lokalna uprava i privrednici, dan nakon ovih incidenata, udružili su se kako bi pomogli državljanima Turske da saniraju štetu u objektima i ponovo pokrenu biznise, pišu Vijesti.

Harun Kaja, vlasnik restorana brze hrane u Ulici Mila Boškovića u centru Bara, juče je na vratima svog lokala nalepio natpis - "Ja ovde zarađujem za moju familiju. Ne pravim haos i ne svađam se."

Kaja je ispričao da je to uradio kako bi sugrađanima u Baru dao do znanja da ne traži probleme, već da želi samo da radi i pošteno zaradi za život. Taj otac tri devojčice već dve godine živi pod Rumijom, a hranu prekoputa osnovne škole “Blažo Jokov Orlandić” pravi i prodaje oko godinu i po.

Nakon što mu je, nešto pre dva sata nakon ponoći, staklo ulaznih vrata njegovog objekta slomljeno ciglom i kroz pukotinu ubačen Molotovljev koktel koji je izazvao požar, ovaj državljanin Turske kaže da se ne oseća uplašeno, već da je nanovo uvideo dobru nameru i poštovanje ljudi u Baru.

"Imamo divne komšije, svi ljudi i deca koji dolaze da kupe giros su divni. To su nam i sada pokazali - obilaze nas, zovu telefonom, govore lepe stvari, pružaju podršku…”, rekao je Kaja, koji ne veruje da je počinilac ovog dela iz Crne Gore, jer misli da ljudi u gradu koji je odabrao za život "nisu takvi".

Barani i stranci koji u tom gradu žive, juče su neprestano svraćali u Kajinu radnju - jedni su donosili osveženje i hranu, drugi novac, nudili pomoć... Kolika je šteta u objektu, Kaja još ne zna, jer mora da sačeka da se prostor “potpuno osuši” nakon intervencije vatrogasaca, kad će moći da uključi aparate za pripremanje hrane i proveri da li su u funkciji.

Kaja je, kako je istakao za Vijesti, najzahvalniji vatrogascima koji su brzom reakcijom spasili njegov objekat, za koji kaže da bi potpuno izgoreo. Staklo na ulaznim vratima je popravio i sam zamenio preksinoć, a nada se da će radnju otvoriti već danas i da će prve mušterije primiti tokom velikog odmora obližnje škole.

Nešto drukčije iskustvo imao je Džengiz Guzeli, koji je juče sedeo sam na terasi lokala “Livela” u Makedonskom naselju i kazao “Vijestima” da ga još niko, osim radoznalih slučajnih prolaznika, nije posetio.

Pomoć će rado prihvatiti jer, prema njegovim rečima, za renoviranje lokala će mu biti potrebno makar sedam hiljada evra, koje trenutno nema. Značila bi mu, poručuje, i fizička pomoć, budući da mora urediti lokal koji je uzeo pod zakup od jednog Baranina.

Cigla kroz staklo, pa Molotovljev koktel - ista je kombinacija koja je dovela do požara u njegovom lokalu, ispričao je. Izgoreo je deo inventara, nameštaja i zidova, a ceo objekat juče je bio prekriven crnom prašinom.

Zbog svega što su tokom ovih dana proživeli državljani Turske koji žive i rade u Baru, građani te opštine su se spontano organizovali kako bi pružili pomoć u vidu fizičkog rada, novca, podrške...

Prvi poziv na takvu akciju je stigao od Baranina, novinara Srdana Kosovića, koji je putem društvenih mreža uputio apel da se dvojici Turaka pomogne. Napisao je da je sada trenutak da građani ulože trud i pokažu da ima mnogo više onih koji žele da pomognu, nego onih koji se kriju iza fantomki.

“Ono što se desilo pogodilo je mnoge od nas, ali još više je dirnulo to što su se ljudi odmah okupili - da pomognu, poprave, pokažu da nikome ko živi i radi ovde nije mesto u strahu, nego među nama”, kazao je Kosović listu.

Želi da veruje, kako je naveo, da je ovo poruka svima koji u Crnoj Gori stvaraju život - da su dobrodošli, da nisu sami i da u zemlji ima mnogo više ruku spremnih da pomognu, nego pesnica spremnih da ruše.

Iz Opštine Bar, kojom rukovodi Dušan Raičević, “Vijestima” su nezvanično rekli da će novčano pomoći vlasnicima dva lokala koji posluju u Baru, te da trenutno rade na pronalaženju najboljeg modela za to.

Voljni su da pomognu i građani koji imaju kompanije. Goran Đurović rekao je da je i njegova firma voljna da pomogne, u vidu donacije građevinskog materijala ili na neki drugi način, ukoliko se ukaže potreba.

Državljanka Ukrajine, koje se juče došla u Krajinu radnju da pokloni novac, ocenila je da je strašno ono što se dogodilo državljanima Turske u Baru. Za nemile događaje je saznala preko medija i putem “Telegram” grupa u kojima, uglavnom, komuniciraju Rusi i Ukrajinci.

Bili su brojni pozivi da se pripomogne Kraji, navela je, i ona zna da se više njenih sunarodnika odazvalo toj inicijativi. Nakon što ova dva ugostitelja obnove svoje lokale, istakla je, oni će biti njihove stalne mušterije.

Guzeli je kazao da ga ohrabruje i raduje saznanje da ima onih koji su voljni da pomognu i poručio im je da će biti u blizini svog lokala ukoliko žele da dođu, u bilo koje vreme, kako bi se, makar, upoznali.

“Vijestima” su iz Uprave policije u utorak kazali da su uviđaji na oba mesta završeni već tog jutra, te da će nastaviti s daljim redovnim radnjama u istrazi. Prema nezvaničnim saznanjima redakcije, od izvora bliskih ovim slučajevima, radi se o jednom počiniocu koji je bio maskiran - s fantomkom na glavi i rukavicama. Policija, navodno, još traga za njim.

Kaja je objasnio da je u njegovoj radnji pronađena staklena flaša sa zapaljenom krpom, a Guzeli je, takođe, kazao da je to bio izvor požara u lokalu i pokazao dve improvizovane naprave od metala, s federima, za koje još nije siguran šta su i kakvu su namenu imale.

Podsetimo, vlasti u Crnoj Gori su početkom sedmice donele odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za građane Turske, što je premijer Milojko Spajić najavio na mreži X u noći kad je grupa građana u podgoričkom naselju Zabjelo izašla na ulice u znak protesta zbog ranjavanja Podgoričanina M. J..

Zbog tog incidenta, u kojem je M. J. povređen nožem, podgoričko Osnovno tužilaštvo je u ponedeljak odredilo zadržavanje državljanima Azerbejdžana Y. G. (31) i Turske N. D. (54).

Istim povodom je u utorak uveče organizovan protest ispred Vlade na kom su okupljeni skandirali, između ostalog, “Turci napolje” dok se na Zabjelu, noć pre toga orilo - “Ubij, ubij Turčina”.

Iz policije je u utorak veče saopšteno da je osam osoba uhapšeno u Podgorici zbog krivičnih dela s elementima izazivanja nacionalne i verske mržnje i nasilja, dok je policija u glavnom gradu u ponedeljak privela više crnogorskih državljana, nakon što su službenici pronašli i oduzeli određeni broj bejzbol palica.



