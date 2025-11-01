AKTUELNO

Region

(UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ) Horor na granici sa Srbijom: Devojku mučki silovala 3 muškarca, njen poznanik snimao sve

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com ||

Stravičan slučaj silovanja potresao je Segedin na jugu Mađarske.

Trojica muškaraca, starih 19, 37 i 40 godina, brutalno su zlostavljala osamnaestogodišnju devojku koju su 21. oktobra odveli sa gradskog trga u stan.

Dok su je satima silovali, njen poznanik — koji je bio prisutan — nije pokušao da pomogne, već je, kako je kasnije priznao, igrao video-igrice i mobilnim telefonom snimao užasne scene.

Nakon višesatnog iživljavanja, napadači su žrtvu izneli iz stana i ostavili je na autobuskoj stanici. Jedan od njih joj je potom poslao poruku na društvenim mrežama u kojoj je cinično poručio da se „ne brine“ zbog moguće trudnoće, iako niko nije koristio zaštitu.

Policija je reagovala brzo – u roku od 24 sata svi osumnjičeni su identifikovani i uhapšeni. Sud im je odredio pritvor.

Državni sekretarijat za sprovođenje zakona objavio je saopštenje u kojem navodi da su „ponestale reči“ pred monstruoznošću ovog zločina.

Autor: S.M.

#Devojka

#Muškarci

#Nasilje

#Segedin

#Silovanje

POVEZANE VESTI

Region

UČENIK IZBO DRUGOG U SREDNJOJ ŠKOLI! Horor scena usred časa – policija odmah reagovala!

Svet

STRAVIČAN ZLOČIN U NEMAČKOJ: Ubio devojčicu, pa njeno telo polno zlostavljai i sve to SNIMAO telefonom!

Region

HOROR KOD VARAŽDINA: Pronađeno zakopano telo novorođenčeta, u toku potraga za još jednim - Roditelji privedeni!

Svet

Raskrinkan lanac TRGOVINE DECOM: Mališanima radili bolesne stvari, najmlađa žrtva ima samo 3 godine

Hronika

NOSIO DETE, PA IZVADIO NOŽ I UBO MUŠKARCA NASRED ULICE: Snimak napada na Vračaru šokirao Srbiju! (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)

Hronika

Horor u blizini Novog groblja na Zvezdari! Policiji prijavljen slučaj silovanja devojke (20)