(UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ) Horor na granici sa Srbijom: Devojku mučki silovala 3 muškarca, njen poznanik snimao sve

Stravičan slučaj silovanja potresao je Segedin na jugu Mađarske.

Trojica muškaraca, starih 19, 37 i 40 godina, brutalno su zlostavljala osamnaestogodišnju devojku koju su 21. oktobra odveli sa gradskog trga u stan.

Dok su je satima silovali, njen poznanik — koji je bio prisutan — nije pokušao da pomogne, već je, kako je kasnije priznao, igrao video-igrice i mobilnim telefonom snimao užasne scene.

Nakon višesatnog iživljavanja, napadači su žrtvu izneli iz stana i ostavili je na autobuskoj stanici. Jedan od njih joj je potom poslao poruku na društvenim mrežama u kojoj je cinično poručio da se „ne brine“ zbog moguće trudnoće, iako niko nije koristio zaštitu.

Policija je reagovala brzo – u roku od 24 sata svi osumnjičeni su identifikovani i uhapšeni. Sud im je odredio pritvor.

Državni sekretarijat za sprovođenje zakona objavio je saopštenje u kojem navodi da su „ponestale reči“ pred monstruoznošću ovog zločina.

Autor: S.M.