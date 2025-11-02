HOROR U BOLNICI! Porodica zatekla TELO ŽENE (38) NA PODU: Tužilac u Nikšiću hitno naložio obdukciju

Porodica žene (38), koja je bila pacijent bolnice u Nikšiću, zatekla je njeno telo na podu ove ustanove kada su joj došli u posetu.

Više državno tužilaštvo utvrđuje kako je u bolnici u Nikšiću umrla pacijentkinja (38), rečeno je "Vijestima".

Oni su pojasnili i da je dežurni tužilac naložio obdukciju.

Prema nezvaničnim saznanjima, telo je na podu bolničke sobe zatekla porodica koja je došla da je obiđe. Prema istim informacijama ona je prethodno hospitalizovana na Internom odeljenju Opšte bolnice u Nikšiću.

Direktor Opšte bolnice Nikšić Zoran Mrkić potvrdio je da je žena (38) umrla, objašnjavajući da se radilo o ženskoj osobi sa više udruženih hroničnih bolesti, koja je dve nedelje bila hospitalizovana na Internom odeljenju.

On je kazao je i da je porodica izrazila sumnju u način lečenja zbog čega je i naložena obdukcija. Mrkić je naveo i da je tužilaštvu predata sva medicinska dokumentacija, a da će im biti dostavljen i obdukcioni nalaz, te naglasio da će nakon što nadležni organi utvrde sve činjenice biti poznato više informacija.

Podsetimo, u istoj bolnici je 25. oktobra umrla tek rođena beba. Prema rečima roditelja, beba je umrla zbog gušenja od bljuckanja nakon hranjenja.

Autor: S.M.