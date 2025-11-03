AKTUELNO

PRIŠAO STOLU ZA KOJOM JE SEDELA ŽENA, PA KRENUO DA JE UDARA: Jezivi napad u Beranama

Foto: E-Stock/Petar Jovanović

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata za lice V.R, osumnjičeno za krivično delo nasilničkog ponašanja.

- Događaj se odigrao 25. oktobra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu na području opštine Berane. Osumnjičeni je, kako se sumnja, drskim i nasilnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana, narušio javni red i mir, te lakše telesno povredio oštećenu D.Č, saopšteno je iz ODT.

Incident se dogodio kada je V.R. prišao stolu za kojim je sedela oštećena, a potom joj zadao više udaraca šakom u predelu glave, oborio je na pod i nastavio da je udara po telu.

Nakon izvršenja dela osumnjičeni se dao u bekstvo, ali je ubrzo pronađen i priveden.

Izviđaj u ovom predmetu je u toku, saopštilo je Osnovno državno tužilaštvo u Beranama.

