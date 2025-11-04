PIO PIĆE SA PRIJATELJEM, PA GA NASMRT PRETUKAO METALNOM ŠIPKOM: Užas u Severnoj Makedoniji

Osnovno javno tužilaštvo u Đevđeliji pokrenulo je danas istragu jednog muškarca iz dorjanskog sela Sretenovo koji je nasmrt pretukao svog prijatelja.U saopštenju tog tužilažtva se navodi da je osumnjičeni, 1. novembra popodne, u blizini ugostiteljskog objekta u selu Sretenovo u Opštini Dojran sa umišljajem lišio život jednu osobu sa kojom je prethodno pio piće.

"Sada pokojni Nikola Timev, bio je njegov prijatelj sa kojim je sedeo na stepenicama i pio, ali je u jednom trenutku između njih izbila verbalna svađa koja je prešla u fizički obračun. Osumnjičeni je prvo udario žrtvu rukama i nogama, a zatim metalnom šipkom, nanevši mu više od desetak preloma ruku, nogu i lobanje", precizira se.

Dodaje se da žrtva nije mogla da se brani od udaraca, koji su trajali skoro pola sata, i da je zadobila teške telesne povrede i obilno krvarenje, te da ga je osumnjičeni ostavio na stepenicama i pobegao.

Povređenog muškarca primetili prolaznici koji su pozvali hitnu medicinsku pomoć i prevezen je u Medicinski centar u Đevđeliji, ali je od posledica povreda preminuo.

Tužilaštvo protiv osumnjičenog vodi istražni postupak, jer postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično delo - Ubistvo iz člana 123. stav 1. Krivičnog zakonika, kojim je predviđena kazna zatvora od najmanje pet godina.

"Javni tužilac je podneo predlog sudiji za prethodni postupak da se osumnjičenom odredi mera pritvora, jer postoji rizik od bekstva i mogućnost da bi mogao da ometa postupak uticajem na svedoke koji treba da budu ispitani tokom istrage", piše u saopštenju Osnovnog tužištva u Đevđeliji, gradu na jugu Severne Makedonije.

