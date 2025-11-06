U 2024. kroz zatvorski sistem prošlo gotovo 17.000 zatvorenika

U zatvorskom sistemu Hrvatske u prošloj godini je boravilo 16.826 uhapšenih i osoba na izvršenju vaspitne mere, stoji u Izveštaju, koji je Vlada sa današnje sednice uputila u Hrvatski sabor.

Ministar pravosuđa Damir Habijan je rekao da je na dan 31. decembra prošle godine u zatvorskom sistemu Hrvatske bilo 4.965 osoba, a u zatvorima je ukupno 3.932 mesta pa se krenulo u izgradnju tri modularnih zatvora.

Najviše je istražnih zatvorenika (51,53 posto), zatvorenika na izvršavanju kazne zatvora i maloletnika, odnosno mlađih punoletnika na izvršenju kazne maloletničkog zatvora (28,18 posto).

Jednogodišnji izveštaj o zatvorskom sistemu sadrži i podatke o vrsti i opisu poslova vezanih uz postupanje sa zatvorenicima, sigurnosne aspekte zatvorskog sistema, broj, strukturu i obaveze službenika zatvorskog sistema i dr.