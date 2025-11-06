'NE BOJIM SE VIŠE NIČEGA, ŽIVOT MOJ VIŠE NIJE ŽIVOT' Protest porodica ubijenih u masakrima na Cetinju

Porodice stradalih u dva masakra na Cetinju, koji protestuju mesecima tražeći pravdu za smrt svojih najbližnjih, dobili su informaciju večeras da je smenjen načelnik Centra za bezbednost Podgorica Goran Jokić.

Saopštili su da će nakon ove smene doneti odluku i obavestiti javnost o eventualnom prekidu protesta.

Vesna Pejović, majka Nataše Martinović i baba Marka i Mašana Martinović koji su ubijeni 12. avgusta 2022. u naselju Medovina, kazala je da je tokom sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem u septembru, predsednik Vlade naredio nadležnima u policiji da se ispune zahtevi o smenama koje su tražili Cetinjani koji protestuju.

“Lično znam šta ću ja, samo se nadam i možda mi njih troje daju snagu da izdržim do kraja, jer ja se neću opet vraćati, ja se ne bojim više ničega, život moj više nije život. Posebno sam emotivna danas, jer je moj Maško trebalo da napuni 14 godina sutra. Moj prvi unuk. I ne bih poželela ni jednoj majci, ni babi, ni sestri, nikome više. Nijedna majka da zaplače”, kazala je Pejović.

Grupa građana mesecima protestuje na Kruševom ždrijelu, na ulazu u Cetinje, jer su nezadovoljni reakcijom nadležnih na tragedije koje su se desile na Cetinju.

U dva masakra koja su se desila sa razmakom od tri godine ubijeno je 22 ljudi, među kojima četvoro dece. Vuk Borilović je u avgustu 2022. godine ubio 10 osoba, uključujući dečake Marka i Mašana, a šestoro ranio lovačkom puškom za koju je imao dozvolu. Aco Martinović je 1. januara 2025. pištoljem u nelegalnom posedu, usmrtio 12 osoba, među kojima dečake Jovana i Vukana, dok je još četvoro ranio.

Autor: S.M.