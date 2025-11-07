Broj tablica postaje 'nevidljiv' Vozači masovno kupuju uređaje za izbegavanje radara

Vozači u Bugarskoj izbegavaju saobraćajne kazne tako što prikrivaju registarske tablice pomoću posebnih tehničkih sredstava za manipulaciju – otkriva televizija bTV.

Na internetu se nude uređaji i pomagala za prikrivanje registarskih tablica po cenama od svega 4 do 800 leva, koji vozačima omogućavaju da pri prekoračenju brzine učine tablicu nečitljivom kameri. Na TikToku se reklamira i sofisticiran mehanizam za spuštanje tablice u trenutku prolaska pored radarske kamere; za ugradnju takvog sistema navodi se cena od oko 1.050 leva (približno 530 evra).

Bugarska saobraćajna policija potvrdila je postojanje šeme i poručila da patrolni timovi prate ovakve zloupotrebe. Kako objašnjava komesarka Marija Boteva, predviđena novčana kazna iznosi 50 leva, ali u praksi može biti i od 200 do 500 leva, a za ponovljeno kršenje sankcije se penju između 600 i 1.500 leva.

Od početka godine policija je zatekla osam vozača sa nepravilno postavljenim tablicama, no za sada nije zabeležen slučaj sa potpuno zaklonjenom ili nečitkom registarskom oznakom. Pored elektronskih i mehaničkih rešenja, na tržištu se pojavljuju i jeftinije varijante — nalepnice od oko 4 leva koje prekrivaju jednu cifru, kao i sprejevi koji prema reklamama „čine tablice nevidljivim“ za kamere.

