AKTUELNO

Region

Broj tablica postaje 'nevidljiv' Vozači masovno kupuju uređaje za izbegavanje radara

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

Vozači u Bugarskoj izbegavaju saobraćajne kazne tako što prikrivaju registarske tablice pomoću posebnih tehničkih sredstava za manipulaciju – otkriva televizija bTV.

Na internetu se nude uređaji i pomagala za prikrivanje registarskih tablica po cenama od svega 4 do 800 leva, koji vozačima omogućavaju da pri prekoračenju brzine učine tablicu nečitljivom kameri. Na TikToku se reklamira i sofisticiran mehanizam za spuštanje tablice u trenutku prolaska pored radarske kamere; za ugradnju takvog sistema navodi se cena od oko 1.050 leva (približno 530 evra).

Bugarska saobraćajna policija potvrdila je postojanje šeme i poručila da patrolni timovi prate ovakve zloupotrebe. Kako objašnjava komesarka Marija Boteva, predviđena novčana kazna iznosi 50 leva, ali u praksi može biti i od 200 do 500 leva, a za ponovljeno kršenje sankcije se penju između 600 i 1.500 leva.

Od početka godine policija je zatekla osam vozača sa nepravilno postavljenim tablicama, no za sada nije zabeležen slučaj sa potpuno zaklonjenom ili nečitkom registarskom oznakom. Pored elektronskih i mehaničkih rešenja, na tržištu se pojavljuju i jeftinije varijante — nalepnice od oko 4 leva koje prekrivaju jednu cifru, kao i sprejevi koji prema reklamama „čine tablice nevidljivim“ za kamere.

Autor: D.Bošković

#Bugarska

#IZBEGAVANJA

#MASOVNA KIPOVINA

#uređaji

#vozaci

POVEZANE VESTI

Svet

Srbin u Grčkoj zbog nepropisnog parkiranja ostao bez tablica: Kaznu platio 150 evra, a onda je počela agonija

Extra

Šta je ANĐEOSKI BROJ i koje mu je značenje? Zašto ga vidite i šta treba da uradite da biste ga manifestovali

Društvo

Meridian fondacija donirala Klinici za očne bolesti 'Prof. Dr Ivan Stanković'

Društvo

VELIKA PROMENA ZA SVE VOZAČE! Čekali su 25 godina na ovu odluku - Registracija vozila više neće biti ista

Politika

MUP DEMANTOVAO KORIŠĆENJE ZVUČNOG TOPA: Policajci nisu ni službenu palicu izvadili, a kamoli upotrebili neko nezakonito sredstvo

Društvo

VELIKA PROMENA! Na ovo se čekalo 25 godina - REGISTRACIJA vozila u OVOJ ZEMLJI više neće biti ista