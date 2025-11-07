RODITELJI NE ŽELE DA PUSTE DECU NA TURNEJU NAKON NAPADA NA SRBE U SPLITU: Otkazano veče folklora u Ogulinu

Zbog straha i nelagodnosti članova Narodnog plesnog i plesnog ansambla „Veselin Masleša“ iz Banjaluke, folklorno veče u okviru Dana srpske kulture Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ je otkazano, potvrdio je zamenik gradonačelnika Ogulina iz redova srpske nacionalne manjine Neven Vujnović.

Vujnović, koji je i sekretar ogulinskih pododbora SKD „Prosvjeta“, objasnio je u petak da su Banjalučani poslali poruku da se ne osećaju bezbedno, pa su organizatori bili primorani da otkažu događaj koji je trebalo da se održi 15. novembra u Otvorenom univerzitetu u Ogulinu.

„Ne osećaju se bezbedno i ne žele da dođu u Hrvatsku nakon onoga što se dogodilo u Splitu, roditelji ne žele da puste svoju decu na turneju“, rekao je Vujnović.

Dodao je da je bilo lakše organizovati takve događaje pre dvadeset godina i to ga više od svega rastužuje.

Narodni ansambl „Veselin Masleša“ iz Banjaluke osnovan je 1948. godine i deluje kroz četiri sekcije i osam grupa sa više od 350 članova.

Program je obuhvatio prvi nastup ansambla rukovodilaca folklornih sekcija SKD „Prosvjeta“, kao i predstavljanje pododbora Ogulin sa mlađom i starijom dečjom sekcijom.

Mlađu dečju sekciju čini 36 dece predškolskog uzrasta i učenika prvog razreda osnovne škole.

